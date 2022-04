Vestuario

“Actuar es una necesidad vital, es algo que me pide el cuerpo. Creamos un laboratorio de teatro donde nos turnamos para dirigir y escribir”, contó Ángela, a la hora de definir su pasión por el teatro.

En Ritmo salvaje interpreta a Ximena, del colectivo Pura Kaye. “Mi personaje es el encargado del stylen y el look del grupo de baile, ella sueña con vestir artistas internacionales”, señala Ángela, desde República Dominicana, donde está rodando una película.

David tiene tan incorporado el acento mexicano que para las grabaciones de Ritmo Salvaje, la serie de Netflix, le tocó recorrer barrios de Medellín para reconectarse con sus raíces.

Se fue de la ciudad cuando tenía 13 años, estudió, vivió y trabajó en Los Ángeles, donde se abrió camino en la producción audiovisual.

Desde hace 10 años está radicado en México, donde ha desarrollado toda su carrera como actor.

“En 2011 se me presentó la oportunidad de hacer un casting en el Centro de Educación Artística de Televisa, que recibe cerca de 8.000 solicitudes al año para entrar, de las cuales solamente 30 personas lo logran. Me escogieron y dejé todo lo que tenía en Estados Unidos y me fui para Ciudad de México”.