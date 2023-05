¿La recuerda? Así está hoy Judy, la de la frase “fuc... you men gono...” en La vendedora de rosas

En una escena de la recordada película, Judy sale por la ventana de un auto diciendo una grosería en inglés: “fuck you men gonorrea”, grita la niña.

Marta, quien hacía el papel de Judy, amiga de Mónica, abrió sus propias cuentas en las diferentes redes sociales y hoy muestra cómo es su día a día y su interés de volver a la actuación.

“Hola, parceros, ¿cómo están? Mi nombre es Marta Correa, como muchos me recuerdan, Judy, ‘Fu** you men, gonorr...’. Un saludo muy especial para todos los de mis redes, los que me están apoyando”, dice la mujer en uno de sus recientes videos en TikTok.