¿Por qué estos actores ya casi no salen en televisión?

A los 92 años, el actor y director Clint Eastwood anunció el inicio del rodaje de una nueva película, que llevaría como título Juror #2, mientras que Al Pacino, de 82 años, confirmó que hará parte del elenco de la cinta de suspenso Knox goes away, que dirigirá Michael Keaton, de 71 años.

Eastwood suma 77 producciones a lo largo de su carrera, ya sea detrás o frente a las cámaras, mientras que Al Pacino, tan solo en el cine ha tenido 53 presencias como actor.

Mientras eso sucede en el mundo, en una industria como Hollywood, en Colombia los actores que tienen más de 60 o 70 años se quejan porque no son tenidos en cuenta para los proyectos que se graban en el país. Uno de ellos es Kepa Amuchastegui, que reiteradamente ha expresado su malestar por la situación.

Le puede gustar: Laura Tobón se estrena como diseñadora de modas y actriz

“Una vez más, desempleado”, fue la respuesta de Kepa, de 81 años, a la pregunta sobre su actualidad en el cine o la televisión.

El actor y director, en charla con EL COLOMBIANO, expresó que ya desde hace muchos años no lo buscan como director “por un temor de los productores, no sé a qué”, dice Kepa, que descarta que esté desactualizado y no esté en sintonía con los ritmos actuales de las realizaciones.

“Yo fui el primero que en Colombia hice cine en televisión, fue con El Coleccionista (1985) y eso es lo que hoy todos hacen”, dice el artista que tuvo su más reciente aparición en pantalla como actor en La nieta Elegida, en 2021, mientras que como director no está al frente de un proyecto desde 2013, con Aprendí a quererme.

A ese clamor se ha sumado Vicky Hernández (77 años), que pese a que en el último año ha hecho parte de proyectos como Los García y Soy María Villa, uno de Teleantioquia y otro de Señal Colombia. Es decir, han sido para la televisión pública, ni para RCN, Caracol o las plataformas.

Lea también: ¿Cuál ha sido el mejor Jesús en la historia del cine?

En distintas entrevistas, la actriz dice que tiene fama de conflictiva en los canales de televisión, en especial porque es muy exigente con los libretos y con los compañeros que la acompañan en escena, y que eso le ha cerrado puertas.

Este es un top de actores que han hecho historia en la pantalla chica colombiana y que ahora tienen escasa presencia:

1. Vicky Hernández