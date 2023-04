Kepa Amuchastegui se queja porque no lo contratan y busca hacer audiolibros

“Una vez más, desempleado”, es la respuesta de Kepa Amuchastegui, de 81 años, a la pregunta sobre su actualidad en el cine o la televisión.

El actor y director, en charla con EL COLOMBIANO, expresa que ya desde hace muchos años no lo buscan como director “por un temor de los productores, no sé a qué”, dice Kepa, que descarta que esté desactualizado y no esté en sintonía con los ritmos actuales de las realizaciones.

“Yo fui el primero que en Colombia hice cine en televisión, fue con El Coleccionista (1985) y eso es lo que hoy todos hacen”, dice el artista de 81 años de edad, que su más reciente aparición en pantalla como actor fue en La nieta Elegida, en 2021, mientras que como director no está al frente de un proyecto desde 2013, con Aprendí a quererme.

No es la primera vez que el artista bogotano, hijo de inmigrantes vascos, se queja públicamente porque su nombre no es tenido en cuenta para producciones de cine y televisión.

Como actor ha estado en más de 30 dramatizados y como director de televisión en 20 más.

Uno de su grandes hitos fue la dirección de la telenovela La casa de las dos palmas (1990), basada en el libro del escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo, del que se están celebrando 100 años de su nacimiento.

Acerca de este proyecto, en entrevista con Generación, de EL COLOMBIANO, Kepa dijo que La casa de las dos palmas es la mayor proeza de todos los tiempos de la televisión colombiana.

“Es el proyecto más importante de mi carrera, el número 1 en recuerdos, añoranzas y simpatías”, dice.

Además de que “fue un trabajo delicioso de hacer y eso se reflejó en el resultado y la aceptación que tuvo. Está en la cumbre, fuera del lote de toda mi filmografía. Es el proyecto más memorable en mi currículum”, dijo Kepa.

Sin embargo, y pese a que ha dedicado tanto a la televisión colombiana, continua desempleado, situación que lo llevó una vez más a pedir ayuda a sus seguidores, a quienes les habló de lo que está haciendo por estos días.

Actualmente, se dedica a la lectura y grabación de fragmentos de obras literarias y poemas, que luego se convierten en contenido para Instagram y YouTube.

“Alguien sabe quién o qué empresa, ¿qué editorial sería susceptible de querer contratarme para grabar audiolibros? Estoy buscando trabajo una vez más y esa creo que podría ser una salida a la medida de mis capacidades. Soy actor. Leo bien. Y mi voz gusta. Ayúdenme, por favor. Gracias”, expresó el artista en la red Linkedin.