“Empecé como el joven de los mandados”: Edgar Bronfman Jr, presidente de Endeavor

Por David Vélez

Endeavor es una empresa sin ánimo de lucro dedicada a seleccionar y potenciar emprendedores en 20 países para que se trasformen en empresas de alto impacto. Edgar Bronfman Jr. es el presidente de Endeavor, lidera Accretive LLC, compañía de capital privado que invierte en empresas de tecnología; ha pasado por Warner Music y Broadway, y le contó a EL COLOMBIANO detalles de lo que ha descubierto.

¿Cómo empezó su carrera?

“Empecé a trabajar cuando tenía 15 años en el verano, como una especie de joven de los mandados. Y luego volví a trabajar para la misma persona como su asistente y una de las cosas que hice, no sé por qué me lo pidió, fue leer los guiones que le enviaban. Uno de ellos me encantó y pensé que sería la película más importante de la historia. Pero él lo leyó y dijo que no le gustaba. Traté de convencerlo de que era buena y me dijo: Si crees que es tan bueno, ¿por qué no lo produces? Le dije que no podía, tenía 16 años y él dijo una frase increíblemente importante para mi: “Bueno, ¿por qué no?”. Así que lo intenté. Y, por cierto, tenía razón: era una película terrible. La enseñanza es que si crees en algo y perseveras y te acercas a otras personas para que te ayuden a conseguir tu sueño, puedes conseguirlo. Así que eso se me quedó grabado y seguí en esa carrera otros 10 años más o menos”.

Pero luego volvió a la industria de la música con Warner Music, ¿le gusta estar cerca la industria del entretenimiento?

“Sí, uno de mis talentos es ser capaz de, por un lado, hablar y entender a la comunidad creativa, porque también soy compositor, y por el otro lado, hablar y entender a la comunidad financiera y construir los puentes allí, porque no son siempre tan obvios o evidentes. Cuando compramos Universal Studios en 1995, fue un ejercicio de reconstrucción, en gran parte porque podía hablar con los inversionistas y la comunidad financiera y podía hacer que los cineastas y otros talentos se sintieran cómodos. Es lo mismo que pasó con Warner Music”.

¿Por qué decidió involucrarse en Endeavor?

"Hay dos cosas que realmente me gustan de Endeavor: la primera es que me pareció un modelo realmente efectivo para apoyar el emprendimiento en lugares donde no estaba o donde no había comunidad disponible y es mi pasión construir puestos de trabajo y ver que otras personas obtienen la oportunidad de la misma manera que a mí se me dio. Y la segunda es que es un modelo que opera de forma local en cada país. No es, ya sabes, Nueva York tratando de dirigir las vidas de todos en cada país. Cada uno de ellos tiene su propia junta, su director general, sus empresarios".

Cuéntenos algunas cifras de Endeavour, ¿cómo fue cuando empezaron y cómo van hoy?

“Cuando me uní, éramos cuatro o cinco países de América Latina y el emprendimiento creaba unos 10.000 puestos de trabajo en ese momento. Ahora estamos en aproximadamente en 30 países alrededor del mundo y otras nueve ciudades en los Estados Unidos. Y los empresarios han creado unos 4,5 millones de puestos de trabajo. Ha sido un viaje empresarial en sí mismo, ha sido encontrar las cosas correctas y las medidas correctas para poder ayudar a los empresarios de todo el mundo, y luego escalar también a un sistema de soporte global. Ha sido fascinante”.

¿Por qué cree que Endeavour es importante para algunos, especialmente fuera de los mercados emergentes que estaban operando en Estados Unidos?

“En primer lugar, soy un creyente fundamental de que el capitalismo es el mejor sistema para el crecimiento económico; sin embargo, si el capitalismo no puede funcionar para un grupo más amplio de personas, no sobrevivirá y no merece sobrevivir. Entonces, para mí, la mejor manera de promover el crecimiento económico, la salud y las oportunidades para los países y las comunidades es a través del espíritu empresarial, las personas que construyen negocios. Las grandes corporaciones no crean muchos puestos de trabajo. Los trabajos del gobierno son los que son, pero generalmente hay muy poco crecimiento allí. El verdadero crecimiento y la oportunidad provienen de las pequeñas y medianas empresas iniciadas por emprendedores. Entonces, poder ayudar a las comunidades, ciudades y países a crear un ecosistema emprendedor, que sea sostenible en el tiempo, es una forma fantástica de transformar la economía y dar esperanza y oportunidad a las personas que, de otro modo, sienten que sus vidas están proscritas en términos de oportunidades económicas”.

¿Qué consejo les daría a las personas que quieren iniciar un negocio en Colombia?

"Bueno, lo primero que deberían hacer es llamar a Endeavour (risas) o a quien pueda orientarlos localmente. Creo que sí hay un error que los emprendedores tienden a cometer y es que no buscan suficiente ayuda, piensan que tienen que hacerlo todo solos y resulta que ese es el poder de cualquier comunidad. El poder de la comunidad Endeavor es que tenemos personas, ya sea en Colombia o cerca, que han pasado por situaciones similares, que tienen buenos consejos para dar y pueden ayudar a un emprendedor. También diría que, si quieren iniciar un negocio, pueden intentar pasar un año o dos en otra startup primero para que puedan ver las luchas que tienen las startups y los errores que se cometen y los éxitos que se encuentran. No se puede simplemente despertarte un día y comenzar, no funciona de esa manera. Aprendan todo lo que puedan, y luego sabrán si tiene una idea; intenten demostrar lo más rápido posible que hay un mercado de productos adecuado y luego ejecuten esa idea tan intensamente como se pueda".

Usted tiene una perspectiva realmente interesante sobre las políticas públicas y los gobiernos, ¿qué consejo les daría a los gobiernos sobre cómo generar este ecosistema y apoyar a los emprendedores?