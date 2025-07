¿Qué le diría a la niña que salió de Cértegui en 2015?

“La felicito por todo lo que ha aprendido y crecido, porque llegó sin saber nada, solo con la ilusión de aprender a jugar baloncesto y ha alcanzado todo lo que se ha propuesto”.

¿Qué siente de ser figura de Colombia y lograr el cupo al Premundial?

“Es un orgullo, me siento cumpliendo un sueño porque mi objetivo era llegar a la Selección y ahora ser parte del equipo y recibir esos elogios por mi desempeño es algo que me llena de felicidad. La clasificación al Premundial nos tiene felices a todas, sabemos que no es un reto fácil, pero somos valientes, disciplinadas; en Chile demostramos que alcanzamos lo que nos proponemos y todas estamos ilusionadas”.

¿Qué sintió cuando le dijeron el récord que alcanzó?

“La verdad me sorprendí, no sabía nada de eso y cuando se acabó el partido y me contaron no creía, porque hay jugadoras que llevan muchos años, más que yo, y pues alcanzar esto es algo maravilloso; quedar en la historia de la AmeriCup me hace sentir orgullosa”.

¿Usted tenía esa misión de los tapones, qué le dijo el técnico?

“El profe no me habló de algo específico, pero sí nos recalcó mucho que teníamos que darlo todo para lograr la victoria, que había que jugar muy bien, duro y eso hicimos todas y por ello el resultado”.

¿Cuáles son sus metas ahora?

“Quiero seguir creciendo como deportista, salir al exterior a jugar como profesional, y desde ya pensando en marzo lograr la clasificación al Mundial; ese es el sueño de todas nosotras”.

¿Qué es lo que más recuerda de lo que vivieron en Chile?

“Fue un torneo difícil, queríamos pasar de primeras para tener un cruce más favorable, pero al perder el primer partido se dañó ese objetivo, por eso nos preparamos para luchar por el cupo al Premundial; la felicidad de todas es alta, porque nos esforzamos, luchamos y lo logramos”.

¿Cada cuánto va a su pueblo?

“Trato siempre de ir en fechas especiales para compartir con mi mamá, mi abuela. Aunque ellas también vienen algunas veces a Medellín”.