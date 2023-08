“Yo no hago la carrera de mi papá, estoy haciendo la mía”: Sebastián Montoya

¿Cómo ha sido su camino y llevar el legado de su padre?

“Empecé en karts desde que estaba chiquito y al principio no me gustaba porque el carro iba muy despacio, con los años me empezó a atraer más la velocidad. En un inicio yo no entendía lo que significaba mi papá en el mundo del automovilismo. Lo veía como el padre cansón que me levantaba todas las mañanas para ir al colegio. Es muy exigente con todo, si yo siento que hice algo bien, para él en realidad no lo estaba haciendo tan bien. Me exige mucho, pero si uno quiere estar en la F-1 tiene que codearse con los mejores del mundo y como él me está formando sé que lo voy a lograr”.

¿Se siente bien en la F-3, son los resultados que esperaba?

“La velocidad que he tenido este año me ha cogido de sorpresa: vamos muy rápido a muchos sitios, en la última casi me gano la pole, pero cuando iba primero choqué contra un muro; he sido el que más pasa adelante, el que más remonta y sería bueno repetir un año así porque todavía hay bastante para aprender”.