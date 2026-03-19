Video | Revelan la posible intro oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

A 84 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un video filtrado en redes sociales ha despertado la expectativa global al revelar lo que sería la introducción oficial de las transmisiones del torneo más importante del fútbol, que por primera vez en la historia será organizado de manera conjunta por tres países.
La pieza, de aproximadamente 30 segundos, ofrece una panorámica del planeta con una banda sonora festiva que acompaña un recorrido visual por el mundo. La secuencia inicia con una vista de la Tierra y, poco a poco, hace un acercamiento hacia Norteamérica para dar paso a los anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá. El cierre, como no podía ser de otra forma, muestra el logo de la FIFA 2026, marcando el tono de lo que será una edición histórica que contará con 48 selecciones.