Video | Revelan la posible intro oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

A 84 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un video filtrado en redes sociales ha despertado la expectativa global al revelar lo que sería la introducción oficial de las transmisiones del torneo más importante del fútbol, que por primera vez en la historia será organizado de manera conjunta por tres países. La pieza, de aproximadamente 30 segundos, ofrece una panorámica del planeta con una banda sonora festiva que acompaña un recorrido visual por el mundo. La secuencia inicia con una vista de la Tierra y, poco a poco, hace un acercamiento hacia Norteamérica para dar paso a los anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá. El cierre, como no podía ser de otra forma, muestra el logo de la FIFA 2026, marcando el tono de lo que será una edición histórica que contará con 48 selecciones.

Entre esos elementos, destacan ciertos acabados visuales y la presencia de un logo en la parte inferior derecha que correspondería al canal Teleamazonas, encargado de la retransmisión en Ecuador, lo que ha reforzado la idea de que podría tratarse del producto final o una versión muy cercana. Todo esto, en medio de una expectativa creciente por una Copa del Mundo que también marcará el debut de Canadá como anfitrión, con partidos en ciudades como Vancouver y Toronto. Conozca: La Selección de Irán solo iría a México: este equipo teme jugar en Estados Unidos Como es habitual, la FIFA ha mantenido total reserva sobre sus piezas audiovisuales oficiales. Sin embargo, se espera que en los próximos días publique el video en sus canales oficiales, confirmando si se trata de la intro definitiva que acompañará cada transmisión.