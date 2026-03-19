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Video | Revelan la posible intro oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Un video filtrado encendió la emoción global y dejó ver lo que sería la esperada intro oficial del Mundial 2026, la pieza audiovisual se emitiría antes de cada partido como parte de las transmisiones oficiales del torneo.

  • Video | filtran intro de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: redes sociales
    Video | filtran intro de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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A 84 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un video filtrado en redes sociales ha despertado la expectativa global al revelar lo que sería la introducción oficial de las transmisiones del torneo más importante del fútbol, que por primera vez en la historia será organizado de manera conjunta por tres países.

La pieza, de aproximadamente 30 segundos, ofrece una panorámica del planeta con una banda sonora festiva que acompaña un recorrido visual por el mundo. La secuencia inicia con una vista de la Tierra y, poco a poco, hace un acercamiento hacia Norteamérica para dar paso a los anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá. El cierre, como no podía ser de otra forma, muestra el logo de la FIFA 2026, marcando el tono de lo que será una edición histórica que contará con 48 selecciones.

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En las imágenes también se aprecian versiones animadas de los 16 estadios y ciudades sede donde se disputarán los partidos entre junio y julio de 2026. Entre ellas, destacan escenarios emblemáticos como el Estadio Azteca, que albergará el juego inaugural en Ciudad de México, así como múltiples sedes en territorio estadounidense, país que concentrará la mayor parte de los encuentros, incluida la final que se jugará el domingo 19 de julio en el área de Nueva York/Nueva Jersey. Además, hacia el final del video aparecen selecciones históricas campeonas del mundo, en una especie de homenaje a la tradición del torneo.

El material, que comenzó a circular en las últimas horas, sería la introducción que se emitirá antes de cada partido en televisión y plataformas de streaming durante este Mundial, el primero con un formato ampliado a 48 equipos. Aunque la FIFA no ha confirmado su autenticidad, varios detalles han llamado la atención de los aficionados.

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Entre esos elementos, destacan ciertos acabados visuales y la presencia de un logo en la parte inferior derecha que correspondería al canal Teleamazonas, encargado de la retransmisión en Ecuador, lo que ha reforzado la idea de que podría tratarse del producto final o una versión muy cercana. Todo esto, en medio de una expectativa creciente por una Copa del Mundo que también marcará el debut de Canadá como anfitrión, con partidos en ciudades como Vancouver y Toronto.

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Como es habitual, la FIFA ha mantenido total reserva sobre sus piezas audiovisuales oficiales. Sin embargo, se espera que en los próximos días publique el video en sus canales oficiales, confirmando si se trata de la intro definitiva que acompañará cada transmisión.

La expectativa alrededor del torneo no solo se refleja en este tipo de contenidos. Según la FIFA, ya se han registrado más de 150 millones de solicitudes de entradas provenientes de aficionados de más de 200 países, una cifra récord que evidencia la magnitud del evento que se vivirá en 16 sedes distribuidas entre las tres naciones anfitrionas.

El Mundial arrancará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y se extenderá hasta el domingo 19 de julio, cuando se dispute la gran final en territorio estadounidense.

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