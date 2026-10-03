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Paisas no tuvo compasión con Sabios y lo venció en Manizales; tercer victoria de los antioqueños

Los refuerzos extranjeros Giovanni Cordero, Jamel Artis y Braelen Bridges fueron inicialistas.

  • El antioqueño Johan Ríos en acción, en la victoria de Paisas, a domicilio ante Sabios en Manizales. El nacido en Apartadó fue el MVP, marcó 17 puntos. FOTO CORTESÍA DPB
    El antioqueño Johan Ríos en acción, en la victoria de Paisas, a domicilio ante Sabios en Manizales. El nacido en Apartadó fue el MVP, marcó 17 puntos. FOTO CORTESÍA DPB
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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El quinteto de Paisas sumó su tercera victoria en línea en la Liga Profesional de Baloncesto, esta vez, como visitante ante Sabios de Manizales, al que venció 43-93, en la capital de Caldas.

En la cancha los antioqueños ya pudieron contar con los tres refuerzos extranjeros, los norteamericanos Jamel Artis y Braelen Bridges y el dominicano Giovanni Cordero, quienes unidos a José Lozano, Michael Jackson, Johan Ríos, David Ojeda, Lenyon Galeano y Yeimerson Hoyos, lograron una contundente victoria, al equipo que es dirigido por Luis Fernando Lopera.

En el historial de estadísticas del compromiso, Paisas tuvo un 67% de efectividad en las cestas de dos puntos, y un 75% en los tiros libres. Además anotó 9 de los 24 intentos desde los tres puntos. El equipo registró 26 asistencias, siete reobotes ofensivos y 33 defensivos.

Nuevamente el antioqueño Johan Ríos (nacido en Apartadó), sobresalió como MVP del juego, con 17 puntos marcados, dos rebotes y tres tapones. Michael Jackson se reportó con 15 puntos, y con 12 Bridges, mientras que otros dos jugadores de la casa, Galeano y Hoyos anotaron once puntos, cada uno.

Este sábado será el cuarto duelo de Paisas en la Liga, nuevamente como visitante ante Sabios, juego previsto para las 6:00 de la tarde, que tendrá además transmisión por Señal Colombia.

En la siguiente fecha Paisas vuelve a ser visitante, esta vez ante Caribbean Storm en Cali, el martes 6 de octubre y el miércoles 7. El duelo del martes será a las 8:30 de la noche, mientras que el juego del miércoles está programado para las 6:30 de la tarde.

El equipo regresará al Iván de Bedout para el sábado 10 de octubre, a las 6:00 de la tarde, cuando reciba a Toros del Valle, equipo con el que también se medirá el domingo 11, a las 4:00 de la tarde.

Hay que recordar también que Paisas, además de estar en la Liga Profesional, será el representante de Colombia en la Liga Sudamericana de Baloncesto, que se jugará en Brasil entre octubre y diciembre y tendrá como rivales a los quintetos de Flamengo, Oberá y Defensor Sporting.

En esta fase serán duelos ante los tres rivales y los dos primeros del grupo avanzarán a los cuartos de final, en los que se cruzarán los grupos para conformar nuevas llaves.

Los clasificados del A y el B conformarán el grupo E y los que avancen del C y D se constituirán en el grupo F. Por cada grupo continuarán en competencia los dos mejores para la fase Final Four.

La Final Four se llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre. El 5 se jugarán las semifinales (1E vs. 2F y 1F vs. 2E). Los ganadores jugarán por el título al día siguiente, mientras que los equipos perdedores irán por el tercer lugar.

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