Freyman Vanpersie fue el encargado de marcar el primer tanto del babyfútbol masculino 2023 en Medellín. Un penal a los once minutos del primer tiempo en el duelo ante Dosquebradas. Al final, marcador 2-2, en un juego que estuvo lleno de emociones y felicidad por ambos bandos.

Elizabeth, la goleadora con alma verdolaga

Publicidad

La volante Elizabeth Quintero Obagui, quien hace parte de la Fundación Miguel Ángel Borja y que milita en el equipo de Planeta Rica, fue la encargada de marcar el primer tanto del babyfútbol femenino, tras el arranque del Festival de Festivales en Medellín. En el duelo inaugural ante el corregimiento de Puerto López, de El Bagre, La jugadora, hincha de Nacional, marcó de tiro libre a los 15 minutos del primer tiempo.

“Desde pequeña me gustó el fútbol y seguí entrenando, he jugado como defensa central y ahora estoy como volante, una posición que me gusta más, mi ídolo es Lionel Messi y este deporte es mi pasión, lo practico desde los cinco años y quiero ser profesional”, comentó la deportista.

Edilberto Peñaranda, entrenador de Planeta Rica, dijo que varias de sus jugadoras debutaron en este torneo con la ilusión de hacer un buen papel, aunque reconoce que hacer parte del grupo con Nueva Dely de Bogotá y La Alborada de Villavicencio es complejo porque son dos equipos campeones que siempre traen nóminas fuertes. Al final el resultado fue 1-1. El tanto de El Bagre fue obra de Guadalupe Villada, de penal, a los 29 minutos.