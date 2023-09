Conozca a Valentina Roa, la colombiana que es la nueva sensación del downhill mundial

Y no lo niega: “La verdad no soy tan cuerda”, dice mientras suelta una carcajada la especialista en downhill, quien tres meses luego de la grabación conquistó el bronce en el Mundial de ciclomontañismo celebrado en Les Gets, Francia, siendo ese resultado el aviso de la hazaña que lograría. En días recientes Valentina se convirtió en la primera ciclista colombiana en ganar una válida de la Copa Mundo de downhill, triunfo que ningún piloto latinoamericano había conseguido. Su gesta tuvo lugar en Haute-Savoie, Francia, sede de la sexta parada de la Serie Mundial UCI de MTB. “Valentina es disciplinada, coherente con lo que quiere, trabaja con base en los objetivos. Su obsesión por la bicicleta es la que la tiene en este lugar”, indica Ceballos, quien además de entrenador, es el novio. “Con ella no se deja nada a la azar. Si quiere ser la mejor sabe que no puede estar en fiestas, que se debe acostar temprano y comer bien”, agrega Ceballos.