Parece que la temporada de la piloto colombiana Tatiana Calderón en la IndyCar no podrá continuar. La razón es que según se informó desde el equipo AJ Foyt , para el que corre, no ha recibido los pagos de Rokit , que es el principal patrocinador, lo que afecta de manera directa la posibilidad de que la bogotana siga compitiendo en la categoría más importante del automovilismo estadounidense.

Calderón se convirtió a principio del 2022 en la primera mujer en competir en la Indy desde el 2013. Lo hizo en el carro número 11 de su equipo, cuyo funcionamiento depende del patrocinio de la empresa de telecomunicaciones.

Ella ha estado presente en siete circuitos en lo que va del año, y aunque su adaptación a este campeonato no ha sido fácil, había logrado resultados como el puesto 15 en el GMR de Indianápolis, que se corrió en mayo.

“Sé que ROKiT lo está intentando, y no es que no hayan pagado nada. Simplemente se han quedado un poco atrás, y este no es un deporte barato, aunque tenga un gran valor en comparación con otras series”, le dijo el presidente del equipo al sitio especializado en automovilismo ‘Motorsport’.