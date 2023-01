Su conciencia está tranquila, asegura el corredor, que salió de su último equipo WorldTour por una supuesta investigación por dopaje que él mismo niega. En el Viejo Continente no halló espacio, sobre todo porque las nóminas de los demás elencos de élite estaban completas; pero en Colombia, algo impensado por sus capacidades, encontró en el Team Medellín un salvavidas para seguir compitiendo, para continuar vigente, para tomarse un respiro y volver, como es su pretensión, a aterrizar en la máxima categoría del pedalismo, en la que como evidencian sus piernas no era la hora de abandonar.

Dice un proverbio que la fuerza no consiste en ganar, sino que la verdadera fuerza consiste en elegir las batallas y decidir no rendirse. Y en López, esa frase, como su apodo, encaja gracias a su férrea personalidad.

La notificación que recibió fue tan dura como caerse de la bici, pararse y, fruto del golpe, no saber qué dirección coger. Su exequipo Astana le canceló su contrato al descubrir “nuevos elementos que mostraban el vínculo probable” con el médico español Marcos Maynar, en un contexto de sospechas de dopaje. No obstante, el escarabajo reitera que sus logros siempre han sido limpios. Y salir siempre limpio, más allá de las constantes pruebas antidopaje que le vienen realizando, es su mejor respaldo para llenarse de confianza y para que se siga creyendo en él.

La escala que hizo Miguel Ángel en el Team Medellín espera que sea corta, pues desea coger de nuevo vuelo para competir otra vez al lado de las grandes estrellas del ciclismo mundial.

Se le nota feliz, tranquilo, como si la situación que vivió recientemente tras quedarse sin equipo en Europa no lo afectara, ¿de dónde nace su fortaleza?

“En estos momentos difíciles me fortalezco gracias al apoyo que estoy recibiendo, por las oportunidades que me brindan, como sucedió ahora con este equipo, que me permitió de seguir corriendo. En instantes difíciles eso es lo que se necesita, mucho cariño, confianza, y eso no lo da todo el mundo. Si bien este es un equipo pequeño, tenemos las ganas de estar a la altura de los mejores”.