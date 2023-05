Ronal Longa, el ‘rayo’ del atletismo colombiano

“Cuando voy a correr me meto miedo yo mismo, ya que este provoca adrenalina, y eso hace que uno salga más duro, que corra más rápido”.

“Cuando sientas que ya no puedes, recuerda que eso dijiste antes. Ahora mira dónde estás”. “Si logras vencer el miedo, lograrás conquistar el mundo”. “Algún día todas estas nubes desaparecerán”. “No podría perdonarme si el día de mañana me veo como cuando empecé”.

No ganó la medalla de oro en la prueba reina del atletismo, los 100 metros planos, la cual quedó en poder del brasileño Renan Correa de Lima Gallina, pero el fraterno abrazo que se dio al final de la competencia con el vencedor fue la mejor señal de la hazaña que acababan de lograr.

Renan paró el cronómetro en 10,01 segundos, nueva marca suramericana para los juveniles; mientras que Longa, con un registro de 10,08, dejó atrás el récord nacional sub-20 que estaba en su poder (10,23), el récord sub-23 de Jhonny Rentería (10,18) y el de mayores de Diego Palomeque (10,11).

“Ser ahora el atleta más rápido de Colombia significa una alegría muy grande. Se ha entrenado súper duro y los resultados se están dando gracias a Dios. Y este apenas es el comienzo”, avisa el muchacho que apenas tiene 18 años de edad.

“Con mi entrenador hemos trabajado muy bien, no nos apresuramos. Si ganamos bien, y si no, nos enfocamos en mejorar. Soy derecho y cuando corría el pie izquierdo se me iba para un lado, entonces siempre nos centramos en mejorar la técnica para que las carreras se dieran mucho mejor”, añadió.

Talento que no se perdió

Ronal, quien vivía con su abuela Carmen (q.e.p.d.) en Itsmina, tuvo una situación de desplazamiento, como recordó su entrenador Jorge Benítez.

Longa tenía 12 años cuando su papá, José, quien labora en la construcción, se lo llevó a vivir a Bogotá al lado de su tía Silvia. Bajo su amparo estuvo hasta los 17 años, luego de que se presentara una situación familiar por la que debió salir de su hogar. “No es que hayan peleado, nada de eso. Lo que sucedió es que ella ya no tenía dónde alojarlo, pues su hija quedó embarazada y necesitaba el espacio para el bebé. La tía sigue pendiente de Ronal, lo llama, lo visita y va a las competencias”, dice el orientador, al recordar que en ese momento el deportista estaba en décimo grado de bachillerato.

Debido a esto, el velocista se trasladó a Cali, donde compartió varios meses con su mamá, Johana, quien trabajaba en la minería y ahora es ama de casa.

En ese instante fue cuando con el visto bueno de su esposa, Erika Moreno, el estratega de la Liga de Atletismo en Bogotá le propuso a Ronal que regresara a la capital del país y viviera en su casa, en Ciudad Bolívar.