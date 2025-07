Rigoberto Urán alza la voz: le pide al Gobierno Petro no abandonar al deporte colombiano

Rigoberto Urán, referente del ciclismo colombiano, se unió al clamor de los atletas de alto rendimiento al alzar su voz ante el Gobierno Nacional y el Congreso de la República para que no recorten el presupuesto para la actividad física.

“Lo que se desea es que estos deportistas puedan tener los recursos para entrenar, que puedan ir a otras competencias. El llamado que le hago al Gobierno es con mucho amor y respeto, porque el deporte es vida, salud, además genera un turismo importante”.

Antes de Urán, otros deportistas han hecho públicos sus peticiones ante el Gobierno.

“Presidente, espero no me falle a mí y no le falle al deporte colombiano. Le extiendo la invitación a Gustavo Petro porque para ello necesitamos un presupuesto suficiente, para así tener una muy buena preparación y mantener una competencia de buena calidad”, dijo, a través de sus redes sociales, el gimnasta cucuteño Ángel Barajas, medallista de plata en París-2024.

Por su parte, el atleta paralímpico Francisco Sanclemente, agregó: “El recorte al deporte en Colombia no es solo un ajuste presupuestal. Es una declaración de prioridades. Pasar de 1,3 billones en 2024 a solo 198 mil millones en 2026 es darle la espalda a una generación que cree en el esfuerzo, en la disciplina y en el país. El deporte no es gasto. Es inversión. Es país”.