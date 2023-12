“Después de un año fuera de la competición ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero”, declaró el antiguo N.1 del mundo, de 37 años, en un video publicado en sus redes sociales.

Nadal no juega desde su derrota en segunda ronda del Abierto de Australia, el pasado mes de enero. “Creo que no me merezco terminar así”, se le oye decir en el video a Nadal, que actualmente ocupa el puesto 663 del ranking ATP, en referencia a la lesión de cadera sufrida en Melbourne en enero de 2023 durante un torneo que conquistó en 2009 y 2022.