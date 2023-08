La sombra de Lionel Messi en Estados Unidos no tiene pelo, es musculoso, mide más metro ochenta y combatió en la guerra de Irak. Yassine Cheuko es el hombre a cargo de la seguridad del campeón del mundo. Está detrás del “10” en todo momento. No lo desampara. También es celoso: no permite que ningún fan se atreva, siquiera, a acariciar al astro argentino.

Son ocho los partidos que Leo Messi ha disputado con la camiseta del Inter de Miami. Son ocho los cotejos en los que Cheuko ha estado parado en la línea –casi al lado del técnico Gerardo “El Tata” Maritno– vigilante de que al astro no se le acerque ningún enfermo de la messimanía.

La primera vez que Cheuko fue visto en acción fue el 25 de julio. Ese día, Messi comandó el ataque y aportó dos goles en la victoria 4-0 de su equipo sobre el Atalanta United.

Corría el minuto 77 y mientras el argentino era sustituido, un aficionado ingresó al gramado para intentar abrazar al ídolo. Cheuko no lo permitió. Se puso en la mitad y escoltó al jugador hasta el camino seguro de los vestuarios.