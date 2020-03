Sin Tokio-20, ¿qué será del deporte nacional?

ANÁLISIS

“Primero tienen que prevalecer la vida y la salud”

RIGOBERTO URÁN,

ciclista colombiano del equipo EF Pro Cycling

La postergación de los Olímpicos fue una decisión sabia, pues debido al coronavirus el deporte pasa a un segundo plano. Obvio que los atletas llevamos un ciclo de trabajo, pero tienen que prevalecer la vida y la salud. Se pierde un poco la preparación e, insisto, con lo que está pasando, todo cambia.

Ahora, el costo será más elevado porque hay que seguir preparándose y Colombia tiene que invertir un año más en sus deportistas.

Normalmente hay muchos que después de Olímpicos se relajan un poco; sin embargo, ya no lo podrán hacer porque los Juegos podrían realizarse en el verano del 2021, así que se mantendrán los objetivos para llegar en las mejores condiciones a Tokio.

Para mí, la ganancia es grande, pues tendré un año de mayor recuperación, debido a que vengo de una lesión y apenas retomaba el nivel. En el deporte en general la ventaja es mayor porque al estar en casa se le gana a este virus. Combatiéndolo juntos, se puede salir adelante. Uno entiende que no es lo mismo entrenar así. Por ejemplo, el nadador no tiene piscina en su vivienda o en el caso del ciclista no es igual estar en un simulador que salir a la carretera.

En medio de la crisis hay algo fundamental: la sociedad empieza a valorar las cosas. El año pasado, tras el accidente en la Vuelta a España, estuve internado en el hospital 23 días. En la cama no podía voltearme para ningún lado, debía dormir boca arriba y me tenían que llevar a orinar, no era capaz. Puede sonar a bobada, pero cuando luego puedes valerte por ti mismo eso es una bendición.

Todo esto que está pasando hace reflexionar. Sé que siempre pensamos en crecer y querer mucho más y nunca parar, pero este es un pequeño aviso para valorar. Mire que todos estamos encerrados, los que tienen sus carros ni los pueden utilizar, su ropa, sus relojes... Nada, aquí estamos de pijama todo el día. Hay que estar resguardados, es un espacio bonito para compartir en familia o interactuar con amigos y gente por las redes, para darse moral frente a una situación tan dura.