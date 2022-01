Djokovic debe vacunarse si quiere estar en Roland Garros

“Se ha adoptado el pase de vacunación. Tan pronto como se promulgue la ley, será obligatorio ingresar a los espacios públicos con al pauta completa (estadios, teatros, etc) para todos los espectadores, deportistas y profesionales franceses o extranjeros”, ha dicho la ministra en su cuenta de Twitter.

El Gobierno francés solo permitirá la entrada a eventos deportivos a los profesionales, deportistas y público con la pauta completa de vacunación , según ha confirmado la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, por lo que el tenista Novak Djokovic, que decidió no recibir el inmunizador, no podría participar en Roland Garros.

Maracineanu ha agradecido el “trabajo y convencimiento” de todo el movimiento deportivo del país para lograr aprobar esta norma. “Trabajaremos juntos para preservar las competiciones y ser los embajadores de estas medidas a nivel internacional”, añadió.

Fue la propia ministra quien hace unos días, por la polémica con el caso Djokovic, señaló que el serbio sí podría participar en Roland Garros, programado entre finales de mayo y comienzos de junio, argumentando que habría excepciones con los deportistas en las competiciones internacionales.

Sin embargo, con esta rectificación, Djokovic, que de momento no ha recibido la pauta completa, tampoco podría disputar el torneo en París.