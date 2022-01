Nadal y Medvedev disputarán la final del Abierto de Australia

El español Rafael Nadal y el ruso Daniil Medvedev disputarán la final del Abierto de Australia tras superar en las semifinales a Mateo Berrettini y Stefanos Tsitsipas, respectivamente.

En el primer turno de este viernes, Nadal, que se sobrepuso a la reacción del italiano Matteo Berrettini en el tercer set, se impuso por un ajustado 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3 para conseguir el paso para la gran final del Abierto australiano, el primero de la temporada 2022.

"He empezado jugando muy bien. En el tercero él ha ido con todo y yo no he sacado tan bien. Tenemos que sufrir y luchar, y eso es lo que ha pasado en el cuarto", comentó al ser preguntado por el extenista estadounidense Jim Courier sobre una pista Rod Laver Arena, que mantuvo el techo cerrado como consecuencia de una fuerte tormenta que azotó Melbourne.