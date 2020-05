Moverse al ritmo de plataformas y especialistas

Inder e Indeportes

Desde el inicio de la cuarentena el Inder ha liderado dos alternativas: Ejercítate en casa y el Inder Challenger.

Los gestores deportivos dictan una clase en la mañana a través de las redes sociales. Generalmente entre 8:00 y 9:00, con repetición a las 7:00 de la noche.

Hoy se hará una multiclase (8:00 a.m. y 7:00 p.m.); mañana, actividad física para adultos (9:00 a.m.); el viernes, tonificación (8:00 a.m. y 7:00 p.m.); el sábado, especial para madres gestantes, a las 9:00 de la mañana y caminata virtual al desierto de la Tatacoa (11:00 a.m.). El domingo se cierra con Ciclovía en casa (9:00 a.m.) y actividad física para personas en condición de discapacidad (11:00 a.m.).

“Hemos llegado a más de 2.000 personas en cada actividad, impactando a todo el circulo de vida (desde madres gestantes hasta adultos mayores), mediante la reinvención con las clases virtuales que han sido aceptadas de manera muy positiva por la comunidad”, expresa Camilo Londoño, asesor de dirección Inder Medellín.

En Indeportes, los profesionales vinculados al programa “Por su salud, muévase pues”, que funcionaba antes de la cuarentena, se han unido a través del FB live a desarrollar sesiones virtuales a las 10:00 a.m., sobre actividad física y deporte.

Mónica Arenas, líder del programa, sostiene que la idea es brindarle a la comunidad espacios (lunes, miércoles y viernes) para hacer ejercicio, mínimo, 150 minutos semanales, que es lo recomendado de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De igual manera, con Teleantioquia, trasmiten un programa especial para los adultos mayores, todas las mañanas. Es decir, hay nutrida variedad de programas para que no se quede “tieso” en casa .