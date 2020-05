Mientras todos frenan, los eSports ganan terreno

ANÁLISIS

Los videojuegos y el deporte son aliados en este momento

Javier Muñoz

Mejor jugador profesional de Fifa 2020 en Colombia

“Llevo 10 años en torneos virtuales, que son competencias de cualquier videojuego y, en mi caso, me especialicé en Fifa. Inicialmente lo tomé como un pasatiempo, como cualquier persona que le gustaba jugar a los videojuegos y de esa manera fui creciendo hasta que participé en mi primer torneo en 2009, quedé segundo de Colombia, y de ahí fui a mis primeros dos mundiales, siendo 5° y 2°, respectivamente. Hoy en día soy uno de los jugadores más reconocidos del mundo.

Esto se toma igual que un deporte profesional por lo que requiere de una preparación física para estar bien mentalmente, también necesitamos estudiar el juego muchas horas, porque más allá de jugar bien y ser rápidos con los dedos, se trata de diseñar una estrategia y hacer un estudio de video de todas las competencias y después plasmar lo planificado en el juego.

En este momento las federaciones deportivas lo miran como una opción para recuperar en algo las pérdidas que se están generando por la situación actual. Pero estoy convencido de que en un futuro, y tras esta experiencia, los eSports van a ser alternados con el deporte en general. Son una rama más, y están aprovechando esta oportunidad para seguir manteniendo activas las industrias del deporte y el entretenimiento. Son actividades que no requieren de contacto, porque se pueden jugar en línea.

Por eso la NFL, el baloncesto, el béisbol y el fútbol están haciendo sus ligas de manera virtual para poder mantenerlas vivas. Eso no quiere decir que se vaya a acabar la forma tradicional de practicar los deportes, pero es una alternativa que va a seguir creciendo y lo que sí puede llegar a suceder es que supere el valor de la industria deportiva en algún momento. Suelo viajar a distintas ciudades del mundo a competir, pero debido a la pandemia, todas las competencias se están realizando a través de internet, en línea.

Para nosotros, los gamers, esta es una época en la que nos dedicamos a realizar tutoriales, a enseñarle a la gente a jugar, somos una industria afortunada porque podemos seguir realizando nuestro trabajo. En mi caso, soy ingeniero industrial y con mi profesión no me estaría ganando lo que gano con los videojuegos, claro que los ingresos dependen del éxito en los torneos. Lógico que no devengamos a los niveles del fútbol, pero sí hay una buena compensación. Igual después de los 30 años en adelante se puede pensar en el retiro”.