Sara López, más allá de la preocupación que despertó en algunos de sus seres queridos que ella pausara sus estudios de Medicina, decidió dedicarse por completo al tiro con arco.

Óscar Rivas, quien vendía pescado por los alrededores del puerto de Buenaventura junto a su mamá, dejó su pueblo natal y se aventuró a probar suerte en el boxeo profesional en un país con una cultura totalmente diferente a la suya.

Mientras que Mariana Pajón, pese a sus lesiones, esas que la sacaron nueve meses de las pistas, se levantó ante la adversidad y en su regreso continuó agrandando su legado en el bicicrós.

Ellos, como otros nacionales, hacen parte de una generación gloriosa del deporte colombiano.

En la temporada que termina, luego de la reactivación en medio de la pandemia, varios compatriotas ratificaron su talento ante la élite de sus respectivas especialidades y le dieron más gloria al país.

Gracias a sus destacados resultados en el presente año están en la cima o lugares de honor en el ámbito mundial, siendo fuente de inspiración entre quienes los ven como ejemplos a seguir.

Sus logros son valorados en medio de la disyuntiva que enfrentan a diario para lograr mantenerse en el alto rendimiento: ¿estudio, trabajo o seguir en el deporte? ¿Qué camino elegir?

De hecho, pocos pueden alcanzar lugares de privilegio tras una formación óptima en una nación en la que solo el 8 % de los niños, entre los 6 y 12 años de edad, como lo dice el ministro del Deporte, Guillermo Herrera Castaño, acuden a una escuela de iniciación deportiva.

“Pasan los días y aún me siento en shock tras lo hecho en el Mundial (tres medallas de oro). Si bien obtuve todo lo que un arquero puede ganar y que soy por ahora la mejor de la historia, siento que faltan cosas. Estoy contenta porque logré sobreponer asuntos que me sucedieron este año. Aun así, no me considero la mejor, creo que hay demasiado por hacer y lograr”, le dijo Sara López a EL COLOMBIANO luego de su fantástica actuación en la cita estadounidense.

Cuenta que al principio de año fue difícil salir del país para competir en la primera Copa Mundo. Le tocó, incluso, poner de su dinero para poder viajar. Luego, para la segunda Copa, la Federación decidió apoyar al equipo de Olímpicos (recurvo) y no al de compuesto. “Fue un momento crítico porque veníamos de hacer un trabajo bueno, y somos de los mejores del mundo, fue triste. Además, la pandemia ha golpeado fuerte mi salud mental, pues he perdido familiares y amigos. Entender que estas cosas pasan y que la vida tiene que seguir es complicado”, relató López, quien recientemente recuperó el primer lugar del ranquin mundial de arco compuesto.

Como ella, otros nacionales, con sus gestas, pusieron a vibrar este año al país. Los presentamos a continuación