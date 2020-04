Las lecciones del deporte en los días grises

En un chapuzón, la vida de John José Ramírez dio un vuelco. Mientras se divertía con unos compañeros de trabajo en un charco de Cocorná, el 28 de diciembre de 2012, “Jonhjo”, como le dicen de cariño, sufrió un accidente que lo dejó cuadrapléjico.

Él, que para ese entonces tenía 30 años de edad, hizo un clavado para sumergirse en el río, pero no contaba con que el afluente era hondo y bajo el agua había un gran número de piedras.

“Cuando me lancé, mi cabeza impactó con algo. Al cráneo no le sucedió nada pero el golpe se trasladó a las vértebras cervicales c5 y c6 en el cuello y se fracturaron”, relata el licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia.

Sintió escalofrío por todo el cuerpo y cuando intentó salir del agua se dio cuenta que su cuerpo no respondía a sus estímulos. “No era capaz de levantarme, no sentía el cuerpo y me estaba empezando a ahogar”, relata.

Sus compañeros lo auxiliaron y lo llevaron al hospital del municipio, pero por la gravedad de la lesión no lo pudieron atender. Fue trasladado a Medellín e internado en el hospital San Vicente. Dos días después le confirmaron que sufría cuadriplejia.

Los médicos le explicaron que debían hacerle una serie de cirugías para “anclarle” la columna y pudiera así sentarse, pues del cuello hacia abajo ya no podía moverse. “Me decían que la vida que llevaba no iba a ser la misma, que iba a tener que depender de alguien para hacer todo. Sentía mucha frustración”.

Luego de tres cirugías, una de ellas que le impidió hablar por casi tres meses, fisioterapia y sicología de recuperación, John pudo salir del hospital. Hizo trabajos de recuperación en casa y acudió al Inder antes de llegar al lugar donde tendría un notable proceso de rehabilitación.

En la Fundación ADA (Alberto y Dolores Andrade), encontró en el deporte algo más que una terapia de recuperación. Allí, este joven, practicante de fútbol, natación y sóftbol, se topó con el rugby en silla de ruedas, disciplina paralímpica que lo estimuló para mejorar sensibilidad en manos y movilidad en el tronco y brazos.

Ocho meses después de entrenar esta disciplina, ya integraba la Selección Colombia. “Jonhjo”, con 37 años e integrante del club Nutabe, ha cosechado importantes logros, como la medalla de bronce en los Parapanamericanos de Toronto en 2015, y en los pasados Paranacionales, justas en las que esta disciplina incursionó por primera vez. Se colgó la presea de plata para Antioquia.

Más allá de logros y reconocimientos, este cartagenero de nacimiento y antioqueño de crianza, destaca que el mayor mérito alcanzado, gracias al rugby, es volver a valerse por sí mismo. “Si yo no hubiese practicado deporte en mi rehabilitación, probablemente no me habría recuperado tanto, no me hubiese motivado a salir adelante y no sería independiente, como lo soy ahora”.