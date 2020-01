De nuevo, La Nubia persigue la excelencia en babyfútbol

Sí, ganar es importante, sobre todo si estás en un equipo que ha salido campeón tres veces en la cancha Marte-1 y en catorce años ha dejado un palmarés estadístico más que respetable.

Pero ganar es un último escalón precedido por grandes esfuerzos y eso lo han entendido muy bien en La Nubia, elenco que hoy podría volver a una semi después de dos años en el babyfútbol y acercarse al título que se llevaron en 2014, 2015 y 2017.

No solo esos procesos exitosos sino la vigencia que mantiene el equipo que llegó a esta edición del babyfútbol respaldado de varios logros durante 2019, han sido posibles gracias a una sumatoria de historias llenas de empeño, sacrificios y compromiso.

Por ejemplo, seis de los futbolistas que conforman el plantel de La Nubia, que disputará hoy ante Boca Juniors de Cali el cupo a la semifinal del torneo, viven en la casa hogar del club Arco Zaragoza, tradicional formador de futbolistas de esta y otras regiones del país.

Dejar la familia, el barrio, los amigos, para radicarse en otra ciudad, siempre es difícil, mucho más si apenas se es un niño.

El caso de Jhoiner Montiel es emblemático. El joven atacante dejó su Cartagena natal hace más de dos años para instalarse en la ciudad. Durante 2019 apenas pudo ver a sus papás en una ocasión, pero esto no amilana su sueño de alcanzar el fútbol profesional.

Además, en el club, ha encontrado un entorno que no solo le permite crecer desde lo futbolístico sino de forma integral, con disciplina, deberes y ratos alegres.

“Jhoiner, que es el que más tiempo lleva en la casa hogar, al igual que los demás niños, estudian juntos y reciben normas claras para que se desarrollen correctamente. Por ejemplo, en tanto no cumplan con sus deberes diarios escolares, no pueden hacer uso del ocio como chatear o disfrutar de videojuegos. Es una forma de que sientan que no solo nos importan por su talento sino por su calidad como personas en formación”, cuenta Deivy Mejía, entrenador de La Nubia en esta edición.

Jhoiner, junto al también atacante Leonardo Vides, otro de los que persigue sus sueños lejos de casa, han conducido a este equipo hacia el rendimiento perfecto hasta ahora en el certamen, sumando 10 goles. Además su elenco mantiene el arco invicto en las cuatro victorias conseguidas, que lo ubicaron en la fase de cuartos de final.