La noche perfecta de Novak Djokovic

El serbio Novak Djokovic conquistó por octava vez el Abierto de Australia al batir en la final al austriaco Dominic Thiem (número 5 del ranquin mundial), en Melbourne, triunfo que le sirve para alcanzar los 17 torneos de Grand Slam y recuperar el trono de número 1 mundial.

Djokovic, que venció en cinco sets por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4, se ubica a dos ‘grandes’ de Rafael Nadal (19) y a tres de Roger Federer (20) en la carrera por el récord que mantienen las tres leyendas del tenis.

“Sin duda es mi torneo favorito y estoy bendecido por haberlo ganado ocho veces”, declaró al recoger el trofeo. Allí ha ganado en 2008, 11, 12, 13, 15, 16, 19 y 20. Es el máximo triunfador en esa pista, superando a Roger Federer (6) y al asutraliano Roy Emerson (6).

“Felicidades Novak, con Roger y Rafa has llevado el tenis a otro nivel. Me siento honrado por jugar en esta época, incluso si esta noche me ha faltado un poco”, dijo Thiem, quien le opuso férrea resistencia y, a lo largo del certamen doblegó a Alexander Zverev (semifinales), Rafael Nadal (cuartos), Gael Monfils (octavos).

“Has podido vencer esta noche, y tendrás el tiempo de ganar no solo uno, varios torneos del Grand Slam”, le respondió Djokovic.

La noche perfecta del serbio de 32 años en la Rod Laver Arena la completó su recuperación del número 1 mundial, en la lista de la ATP que se publica este lunes, desbancando a Nadal.

Thiem, de 26 años, pasará del quinto al cuarto lugar de la ATP y, según expertos, es el llamado a tomar el relevo de los tres gigantes. Perdió su tercera final de Grand Slam, tras haber cedido ante Nadal en Roland Garros 2018 y 2019.

El serbio estuvo apático, en ocasiones sin ofrecer resistencia a Thiem, en especial en los sets 2 y 3. Un paso por el vestuario le hizo despejar la mente y recuperar el vigor físico.

“Mi energía se colapsó por completo. Me comencé a sentir mareado, no me creía lo que me pasaba. Estuve a punto de perder el partido”, explicó Nole en rueda de prensa.

Con el inicio de la cuarta manga se volvió a entonar y mediado el set alcanzó el nivel de crucero que le llevó a ganar en 3 horas y 59 minutos de juego.

“En una final contra él, siempre se decidirá por los pequeños detalles. Claro que cometí algunos errores pequeños aquí o allá, pero fue un partido muy competido a cinco sets, no me arrepiento de nada de lo que hice”, dijo Thiem.

Para vencer en Australia, Nole dejó en el camino, además de Thiem, a Federer (semifinales), Milos Raonic (cuartos), Diego Schwartzman (octavos), Yoshihito Nishioka (segunda ronda) y a Tatsuma Ito (primera fase)