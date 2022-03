El reinado de solo tres semanas del ruso Daniil Medvedev en el tenis mundial generó varios interrogantes.

¿Las nuevas generaciones tienen la suficiente fuerza mental para soportar altas presiones como lo hicieron en su momento el trío histórico de este deporte integrado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic? ¿El nivel de los tenistas es ahora más parejo? ¿Les cuesta mantener su regularidad de juego en otras superficies para avanzar a rondas definitivas? ¿Factores externos terminan por causar distracciones en los atletas? ¿Tienen el tiempo suficiente de recuperación?

Tras perder en la tercera ronda del Master 1.000 de Indian Wells frente al francés Gael Monfils con un sorpresivo 4-6, 6-3 y 6-1, Medvedev, quien tiene 26 años de edad, devolvió el puesto número uno del ranquin de la ATP al serbio Novak Djokovic que, sin jugar algunos torneos por la prohibición que tiene por no vacunarse contra el covid, seguirá ampliando su récord de más semanas al frente de la clasificación mundial (suma 361).

Bajo tensión

Antes de Indian Wells, Medvedev aceptó que se sentía presionado por mantener el liderato mundial.

“Tengo ahora el Masters de Miami –desde este lunes hasta el 3 de abril– para intentar recuperarlo. Normalmente me siento un poco mejor jugando allí”, indicó Daniil en referencia al siguiente reto en el que no estarán Djokovic ni Rafa Nadal, de 35 años de edad y cuarto en la actualidad del ranquin.

“¿Es mejor ser el número uno durante, digamos, una semana en tu vida o no tocarlo nunca? Creo que es mejor al menos tocarlo”. Con estas palabras se dio moral Medvedev.

“Por supuesto que quiero estar ahí durante mucho tiempo, ganando muchos Grand Slam. Nunca sabes cómo va a girar tu carrera. Quiero intentar ser mejor de lo que fui aquí”, agregó el ruso, quien había sido foco de críticas por no condenar la invasión del gobierno de su país a Ucrania. Sin embargo, tras su eliminación, y en rueda de prensa del Indian Wells, Daniil hizo un llamado a la paz.

Mantener armonía

Ángela Agudelo, trabajadora social de la Universidad de Antioquia y mentora deportiva en el área espiritual del ser, comenta que un deportista debe estar completamente en armonía con mente, cuerpo y espíritu.

Expresa que si bien en los temas físicos y mentales el atleta cuenta con un grupo interdisciplinario, en el que hay entrenadores y sicólogos, desde lo espiritual debe buscar equilibrio en los diferentes contextos de la vida, como la familia, los amigos, la pareja, los hijos, lo social.

“Medvedev es un chico muy teso, y si llegó a ser el número uno, indiferente como lo haya logrado, es porque tiene los méritos. Pero realmente no es fácil llegar a ese sitial, y tal vez todo lo que está ocurriendo en este momento puede afectar su parte emocional. Un atleta requiere de un acompañamiento para poder manejar la presión en las diferentes áreas de la vida”.

Agudelo recuerda casos como el de la tenista japonesa Naomi Osaka, favorita en los Olímpicos de Tokio-2021 que quedó eliminada en octavos de final, y de la gimnasta Simone Biles, quien en esas justas, en las que buscaba agrandar su leyenda, se retiró al aducir problemas de salud mental.

“Cuando se empiezan a tener dificultades emocionales y saturación, se requiere de un descanso, que el deportista encuentre un espacio para encontrarse como ser, porque si no pasaría del disfrute del deporte a verse obligado a responder a unas expectativas de los demás y propias”.

Mayor responsabilidad

Luis Alfonso Sosa, motivador y entrenador mental, manifiesta que las personas tienen una idea mal enfocada en creer que los deportistas de alto rendimiento dejan de ser seres humanos, de sentir y pensar.

“Es al contrario, a todos ellos se les incrementa las responsabilidades emocionales. Cuando hay crisis sociales, aparece en ellos una especie de simpatía, la cual es el interés del bienestar por los otros, entones interiorizan demasiado eso y termina afectándolos”.

Sosa también asegura que ante las adversidades que afrontan los deportistas, en ellas es donde se conoce el carácter y sus alcances.

“En medio de sus obstáculos se miden la estructura mental que poseen, el tipo de personalidad, su temperamento y cómo asimilan su entorno social para salir adelante”.

En el torneo de Miami, Medvedev sale por la revancha luego de una temporada en la que ha estado cerca de más gloria, como sucedió en el Abierto de Australia, donde cayó en una emotiva final ante Rafael Nadal.

Aunque otra piedra en el zapato no le permite enfocarse en sus principales objetivos. Esta semana se conoció que corre peligro su participación en el torneo de Wimbledon en junio, debido a que el Gobierno británico y el All England Club se encuentran en conversaciones para vetar a los tenistas rusos y bielorrusos si no demuestran su rechazo a Vladímir Putin. Por lo pronto, como señaló, trabaja para mantenerse entre los mejores del mundo del tenis. “Esa es una de mis motivaciones”, aseguró