Eléider vive la emoción de volver a la escena grande

Así lo expresa desde Canadá, donde ultima detalles

para su regreso al ring el mes entrante en procura de lograr la posibilidad de un pleito por título mundial.

No lo revela al volver a hablar. Sin embargo, dice que todo buen boxeador no debe temerle a nadie. “Sé que tiene una fuerte pegada, pero yo tengo lo mío, lo contrarrestaré”, augura.

Habla con EL COLOMBIANO

¿Entonces, qué le dejó esa primera cita con Seals para promocionar el pleito ante los medios estadounidenses?

“La sensación de ese cara a cara con mi próximo rival la podría resumir en una sola palabra: emoción... Es que después de tanto tiempo sin pelear (desde febrero cuando perdió el título a manos de Sergey Kovalev), es muy placentero volver a estar en un escenario con peladores, periodistas, cámaras, gente que pide autógrafos, luces, grabadoras. Uno se va acostumbrando a todo esto”.

¿Pareciera que es más importante eso que la capacidad del adversario?

“Es que estos momentos son inolvidables. Es sentir el reconocimiento de la gente en el hotel o en la calle, todo esto es muy gratificante máxime cuando le solicitan a uno tomarse una foto o firmar gorras, camisetas y revistas. Es simplemente grandioso volver a sentir que se es alguien en el medio”.

¿Cómo se sintió al tener al frente a un peleador que nunca lo había visto?

“Contento porque sé que hay pelea, porque se avecina el combate que me permitirá chocar por un cinturón mundial que es mi mayor anhelo”.

¿Por qué no respondió cuando él dijo que estaba frustrado con usted porque lo creyó un campeón sólido pero que solo duró una pelea?

“No entendí ni forro de lo que dijo, no hubo traducción ni yo pedí que me tradujeran todo l que decía. Si él piensa así, pues tiene el derecho. Creo que fue mejor, pues me propuse estar tranquilo, no salirme de casillas. Lo contrario hubiera servido para que se calentara la presentación”.

Todo hace parte del show, pero igual, ante los medios ¿eso de no contestar no es como dar ventaja?

“Yo estoy centrado en un objetivo claro, y una rueda de prensa no es una pelea oficial. Muchas cosas suceden en ellas, pero, al final, un combate se define es el ring”.

Y, entonces, si es así, ¿como va la preparación?

“Sé que él es un obstáculo en mi camino para volver a ser campeón mundial y sé que tengo que derribar ese obstáculo”.

Lo físico, mental y anímico, ¿cómo está?

“Bien, mejor y motivado, respectivamente. Mi tarea por estos días es seguir trabajando para dar el peso y tener una destacada pelea. El resto, con el favor de Dios saldrá como aspiro. Para el día del combate debo estar al cien por ciento”.

Ojo, Seals es un temible noqueador y aunque a usted nadie lo ha vencido así, se debe tener precauciones con esos boxeadores chocadores...

“Lo sé. Reconozco que no es un contrincante fácil, para nada. Para mí el retorno será difícil igualmente. Él va a darlo todo, se le nota bien preparado, es más pegador que yo; sin embargo, yo tengo mejor boxeo y en eso puedo sacar ventaja” . .