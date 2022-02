En emotiva rueda de prensa, Del Potro anunció su adiós al tenis

El argentino Juan Martín del Potro anunció su retirada del tenis profesional en cuanto termine su participación en el torneo de Buenos Aires que comienza este lunes y donde reaparecerá después de dos años fuera de las canchas.

El tenista nacido en Tandil, hace 33 años, exnúmero 3 del mundo, campeón de la Copa Davis en 2016, del Abierto de los Estados Unidos de 2009 y doble medallista olímpico (plata en Río de Janeiro 2016 y bronce en Londres 2012), anunció su adiós en una rueda de prensa previa al inicio de la competición, en cuya primera ronda se enfrentará a su compatriota Federico Delbonis.

Del Potro argumenta su despedida del tenis por los problemas que arrastra en una rodilla.

“Este es uno de los mensajes más difíciles que me ha tocado transmitir. Me retiro del tenis. He vivido una pesadilla con la rodilla y he intentado todo para recuperarme, pero no ha sido posible. Nunca imaginé una retirada si no era jugando. No he encontrado mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo”, dijo.

Del Potro tendrá serie en Star+

De otro lado, se conoció que el argentino tendrá su propia serie documental, según informó la productora Star+.

“Star+ anuncia el inicio de producción de ‘Juan Martín del Potro, el último match point’, la nueva serie documental original del sello Star Original Productions que recorre el presente y pasado del tenista argentino”, informaron a través de un comunicado.

La historia tratará sobre “su lucha por volver a jugar y el deseo de conseguirlo para dedicárselo a la memoria de su padre”. Del Potro volverá al circuito la semana próxima en el Abierto de Argentina tras poco más de dos años y medio fuera de las canchas por una lesión.

“La Torre de Tandil” se sometió en los últimos años a cuatro cirugías en la rodilla derecha, la última en marzo pasado. Esa fue la octava operación que tuvo que realizarse el argentino.

Del Potro se operó la muñeca derecha en 2010, y se sometió a tres cirugías en la muñeca izquierda entre 2014 y 2015.

“Con testimonios de su familia, de grandes figuras del deporte y del equipo médico que lo acompaña en su recuperación, la serie es una biografía del tenista que alcanzó el top 10 de la ATP a sus 20 años”, aseguraron.

La serie documental se emitirá en 2022 por el servicio de “streaming” (transmisión en directo) Star+