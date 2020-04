El exatlón que Alejandra pinta de azul

Cuando Alejandra Lara, la joven practicante de artes marciales mixtas partió de Medellín, en diciembre pasado, tras un corto “paseo” que le permitió visitar a su familia, llevaba entre ceja y ceja una intención: ganarse el Exatlón Estados Unidos 2020.

Y, justamente, en esa ocasión venía de ese país norteño, donde acababa de realizar uno de los tantos campamentos de entrenamiento, como los que ejecuta con regularidad en Italia o México (allí está residenciada hace tres años) para sus combates en Bellator, la segunda empresa en importancia del promotaje de esta disciplina en el mundo, y en la que hace carrera como la única colombiana.

“Tengo que seguir perfeccionando la técnica, puliendo, trabajar muy duro que es lo único que le puede dar a uno resultado. El año pasado me fue muy bien porque progresé bastante, pero esto es apenas una pequeña muestra de lo que viene, porque estoy segura de que se vienen cosas más grandes, como pelear por título mundial en mi deporte y abrirme más en temas de publicidad y creo que tengo una oportunidad grande en el Exatlón que no voy a desaprovechar”, le había contado a EL COLOMBIANO en su momento (https://www.elcolombiano.com/deportes/otros-deportes/historia-y-entrevista-con-alejandra-lara-azul-artista-marcial-antioquena-FI12295541).

Pues bien, esta hermosa paisa de 1.70 metros de estatura, 57 kilogramos de peso y 25 años de edad, y en la que sus ojos reflejan la paz interior, como lo asegura, cumple destacado papel en ese reality estadounidense que produce Telemundo y que este año tiene por escenario República Dominicana, y que es algo así como el Desafío Caracol que anualmente se pasa en la televisión de Colombia. De los 28 competidores que iniciaron la dura aventura permanecen doce y Azul, como se le conoce a Alejandra, se mantiene firme.

“Ha demostrado gran vitalidad, fuerza y agilidad para superar las pruebas”, manifestó el conductor del programa, Erasmo Provenza, tras cumplir el capítulo 62.

El programa muestra la lucha entre dos equipos (rojo -conformado por deportistas de élite y celebridades, en el que figura Lara-, y azul -contendientes-) por sobrevivir a duras pruebas físicas y mentales, cuyo premio final asciende a una bolsa de US$200.000.

“Me encanta la vida, disfrutarla, pasarla rico, vivir experiencias nuevas y ser mejor cada día”, manifiesta Alejandra, fiel a sus principios de nunca rendirse por difícil que sea lo que se vaya a afrontar.

“Esta es la gran oportunidad de mostrarme y representar a mi país. Es una competencia física y mental que me mantendrá alejada de mi deporte mientras dure mi participación, que espero sea hasta el final, y desconectada del mundo por algunos meses. Me encanta estar fuera de la zona de confort y mi plan no es solo competir sino ganármelo”