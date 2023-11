“Después de las dos caídas de ayer, era importante volver a tener buenas sensaciones. Por la mañana he hecho una gran vuelta en el último libre, pero he excedido los límites de la pista y he tenido que pasar por la Q1. He podido acceder al segundo cronometrado y he conseguido una buena posición de parrilla rodando en solitario. Estoy preparado para mañana e iremos a por todas”, manifestó Alonso, quien esta temporada ha conseguido vencer en cuatro carreras.