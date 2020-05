Daniela Cortés asegura que perdió un embarazo por maltratos de Villa

Daniela Cortés, exnovia del jugador Sebastián Villa, denunció este domingo que perdió un embarazo por los maltratos físicos y agresiones del actual futbolista de Boca Juniors.

“El año pasado, para mayo estuve embarazada de él. Un día tuvimos una discusión muy fuerte, donde me pegó y me maltrató. A los pocos días tuve un sangrado impresionante, pero fui al día siguiente al médico porque me levanté con cólicos. Efectivamente, me hicieron una radiografía y me dijeron que ya no había más feto. Perdí el embarazo por los golpes que me había dado”, afirmó Cortés en declaraciones a Crónica TV.

Publicidad

“Es una persona bipolar. Por un momento está feliz y muestra alegría, pero en otro, enojo, es grosero, insulta. Sebastián es una caja de sorpresas porque cambia de actitud constantemente. Lo perdoné muchas veces. Siempre creía que iba a cambiar. Pero un día está bien y otro día, mal”, agregó la colombiana, que hace una semana hizo una denuncia pública el lunes por la noche en redes sociales y luego la ratificó ante la justicia argentina.

Lea: Villa dice en redes que reza para que todo se aclare

Con respecto a este último hecho de violencia que desencadenó la presentación judicial la semana pasada, la exnovia del jugador expresó: “Él empezó hablando con mi mamá. Cuando cortó la llamada, me empezó a pegar. Me tiró del pelo, me tiró al piso. Puños, patadas, estaba descontroladísimo. Fue horrible”.

Villa, de 23 años, llegó a Boca Juniors a mediados de 2018 procedente del Deportes Tolima, club en el que debutó como profesional en 2014 y con el que ganó dos títulos: la Copa Colombia de 2014 y el Torneo Apertura de 2018.

Publicidad

En el club xeneize, el colombiano levantó la Supercopa del año pasado y la Superliga de 2020.

Villa debutó con la selección Colombia en septiembre de 2018.