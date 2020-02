Camilo tuvo un día increíble

Emocionado por la amplia presencia de público y por el juego que pudo desarrollar durante la primera ronda, se mostró el antioqueño Camilo Villegas, líder del Country Club de Bogotá Championship, tras firmar una tarjeta de 64 golpes.

“La verdad es que arranqué con mucha ansiedad, pero luego me pude acomodar y rematé muy bien la jornada, lo cual me permitió tener un gran día, en un campo increíble y con una gran cantidad de gente que me hizo sentir muy bien. Este día ha sido espectacular, inicié con pie derecho y ahora el reto es mantenerme por el resto de la competencia”, sostuvo.

El paisa estaba sorprendido por el amplio número de espectadores, a pesar de estar en el Día sin Carro en la capital de la República.

“En el público está parte de mi familia y eso también es motivante, la verdad es que luego de 21 meses de para, las expectativas no son muy altas, pero es bueno tener rondas como la de hoy (ayer) en las cuales se alcanzan algunos objetivos, y vamos por más”.

Camilo lidera el cuadro de clasificación con 64 golpes (-7 bajo el par del campo), para empatar en el primer lugar con Dylan Wu y Eric Cole, ambos de Estados Unidos.

Villegas entregó el mejor ‘score’ del campo Fundadores con un águila, cuatro ‘birdies’ consecutivos y un par.

“Jugué bastante bien y salvé pares donde lo necesitaba. En mis segundos nueve hoyos del día todo salió increíble. Ya tenía muchas ganas de volver a sentir esos nervios que da competir, regresar de esta forma y ante los fanáticos colombianos es algo que realmente te pone feliz”, señaló Villegas, quien estuvo acompañado por su esposa María y su hija Mía.

Los otros colombianos

El antioqueño David Vanegas (puesto 16) con ronda de 67 (-4) en Fundadores, se convirtió en el segundo mejor jugador nacional en la jornada.

El quindiano Santiago Gómez (casilla 28), el paisa Nicolás Echavarría y el caleño Santiago Rivas (71); y los bogotanos Joaquín Cabrera y Marcelo Rozo (puesto 141), siguieron en el orden, en el certamen que entrega 700.000 dólares en premios.

Hoy, en la disputa de la segunda ronda, Camilo saltará al campo a las 9:10 de la mañana para hacer su recorrido, con la esperanza de seguir bien acompañado por el público y en lo más alto de la clasificación.