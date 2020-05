“Por necesidad tuve que retirarme”: Elkin Serna

En paz con su decisión, pues cree que es la mejor, pero con nostalgia de desprenderse de una etapa importante de su vida son las emociones que expresa el atleta paralímpico Elkin Serna al hablar de su retiro.

La falta de apoyo reciente, económico y deportivo, arrastraron al antioqueño a dejar el alto rendimiento a sus 35 años.

El dilema empezó en febrero, luego de correr la maratón de Miami, en la que terminó 2°. Confiaba que su registro (2:27.29) lo clasificara a los Paralímpicos de Tokio. Le solicitó al Comité Paralímpico Colombiano (CPC) que hiciera la gestión para avalarlo y así lograr el cupo, pero desde el Comité Paralímpico Internacional respondieron que la entidad nacional no hizo el trámite a tiempo y que en tal caso no se le otorgaba.

“Era como si no hubiese competido”, dice Serna, para quien la frustración fue doble, pues el CPC tampoco le reconoció la marca, con la que aseguraba ser el primero del ranquin mundial.

“Terminé muy decepcionado porque antes de Miami corrí la maratón de Panamá (noviembre 2019), como primera competencia después de dos años de haber parado y terminé 5° con 2:35.00, que también me daba para ir a Tokio, pero también fue nula. Da más tristeza porque la inversión corrió por mi cuenta, lo hice porque quería representar a mi país”, cuenta.

Al verse sin apoyo, optó por retirarse, pues en esa condición, piensa, podrá encontrar respaldo, ya que su idea es entrar al programa Glorias del Deporte, que ofrece una pensión vitalicia a los atletas colombianos que hayan obtenido desde títulos mundiales hasta medallas olímpicas. Por este requisito, el antioqueño podía aplicar al apoyo; sin embargo, su edad (35 años) inicialmente lo limitó pues este beneficio solo cobija exatletas mayores de 50 años.

No obstante, tuvo otra opción, pues su discapacidad visual del 73% evaluada por Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, le permitía aspirar a dicha pensión. “Me sentí muy frustrado porque por necesidad tuve que retirarme, me obligaron a hacerlo para poderme ganar un apoyo”, comenta Elkin, mientras espera la respuesta de Mindeporte. Cuenta que no dejará el deporte, pues espera seguir participando en maratones de forma recreativa, quiere dedicarle más tiempo a su esposa Ledi, y a su hijo Zair, de dos años, a quien quiere enseñarle desde pequeño las labores del campo en su huerta en Guarne.

“A veces me agobia el pensamiento de que mi país no me apreció porque aún tenía mucho que darle. Pero siento paz porque sé que es lo mejor para mi familia”, expresa el ya hoy convertido en exatleta.

Datos destacados

- 17 años de carrera deportiva ajustaba este año el antioqueño, que se inició en el paratletismo en 2003.

- 2 medallas de plata en Juegos Paralímpicos tiene Serna (Pekín-2008 y Londres-2012) en la prueba de maratón T12.

- 2° lugar fue el puesto que ocupó en los mundiales de paratletismo de Nueva Zelanda 2011 y Lyon (Francia) en 2013.

- 2:26.39. Tiempo con el que Elkin ganó la presea de plata en Londres-2012. Es récord suramericano de maratón paralímpica.