Pese a derrota en Bellator, Alejandra Lara seguirá buscando un título

John eric Gómez Marín

La peleadora antioqueña Alejandra Lara perdió por decisión unánime su combate frente a la estadounidense Deanna Bennett en el marco de Bellator 266, que se realizó en San José, California.

Bennett controló las acciones en los tres asaltos y fue la más incisiva conectando golpes más limpios sobre el cuerpo de la colombiana.

Pese a esta derrota, Alejandra fue clara: “Para mí es un triunfo decir que me gano la vida haciendo lo que me gusta, lo disfruto, me enseña un montón de cosas y aquí estamos, de pie en una carrera que no es de velocidad sino de resistencia, de aguantar las críticas, de seguir creyendo en uno mismo a pesar de todo, porque este espíritu está hecho para pelear, para darlo todo”, manifestó Alejandra en sus redes sociales, y además agradeció por todo el apoyo recibido.

Lara continuará a la espera de un próximo combate en la segunda compañía más grande de artes marciales mixtas del mundo después de la UFC.

“Mi familia depende de mi carrera y seguiré viviendo y preparándome en México, en este país empecé desde cero y afortunadamente peleando pude conseguir las cosas que tengo ahora, y Bellator es una oportunidad increíble, primero porque soy la única colombiana que ha llegado a firmar con esta liga y seguiré buscando ser campeona”, dijo Lara