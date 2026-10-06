Novak Djokovic levantó su título 102 en el China Open tras el retiro de Alex De Miñaur por lesión

Ni bien empezó el segundo set, el noveno del ranking mundial de ATP, Alex de Miñaur, tuvo que retirarse de la final del China Open contra Novak Djokovic por una lesión. Al finalizar el tiebreak del primer set, De Miñaur se fue al vestuario y regresó a la pista para intentar jugar, sin embargo, su cuerpo se lo impidió. No fue la forma como quisiera ser campeón Nole, pero lo consiguió. El serbio es el ganador del China Open por séptima vez en siete ocasiones que participó.

La primera manga fue de alta exigencia, pues ninguno de los dos regaló un quiebre a su rival en un set que duró un poco más de un hora. El tenista balcánico que es el máximo ganador de Grand Slams en la historia se quedó con el episodio inicial por 7-6 (7/3). Tal como De Miñaur, Nole se vio agotado al finalizar el tiebreak, no obstante, estaba listo para continúar con el partido, caso contrario de Alex.

Con este título, Djokovic consigue su trofeo 102 en ATP, quedando a un solo título del suizo Roger Federer que con 103 custodia el segundo lugar. Djokovic de 39 años está a 7 coronas de alcanzar a Jimmy Connors, el hombre con más torneos ATP ganados con 109. El serbio es indomable en territorio chino, alcanzando la perfección en el certamen con un 100% de efectividad al ganar en siete de siete participaciones.

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