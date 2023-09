Lloró como un niño. Cuando el tenista serbio Novak Djokovic se supo ganador del US Open 2023 , después de que el ruso Medvedev chocara la bola del último punto del partido contra la malla, no pudo contener la emoción porque era consciente de que estaba haciendo historia, escribiendo su nombre en la inmortalidad del tenis.

No solo porque consiguió su cuarto campeonato del US Open (un torneo en el que no pudo participar en la edición de 2022 por no haberse vacunado contra el Covid-19); sino porque alcanzó su título 24 de Grand Slam, con lo que igualó el récord –que parecía inalcanzable– que la tenista australiana Margaret Court impuso hace 50 años, cuando ganó el Abierto de Estados Unidos de 1973 y consiguió su vigesimocuarto Slam, por lo que ambos son los deportistas más ganadores de la historia de los grandes del otrora deporte blanco.

Agradecer por el proceso

Pasaron unos minutos desde que terminó el partido. “Nole”, que a sus 36 años y 3 meses se convirtió en el tenista más longevo en ganar en Nueva York, caminó hacia una de las tribunas y en la parte baja lo esperaba su esposa con su hija. Abrazó a la pequeña y de nuevo lloró de felicidad.

Después, con los guardias de seguridad del torneo custodiándolo, Novak subió hasta donde estaban sentados sus familiares. Abrazó a sus papás. Besó a su esposa y se sentó, con una señal de que estaba exhausto, en una de las sillas de la gradería. Mientras estaba en ese momento de intimidad con los suyos, el público de la ciudad que no duerme, en el que había figuras de la farándula norteamericana, aplaudió al serbio, que es el rey del tenis.