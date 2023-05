Victoria en el clásico da impulso a Nacional y deja tambaleando al DIM

El verde ajustó 133 victorias sobre el DIM y Jéfferson Duque convirtió su gol once en los 20 partidos que ha disputado ante el Poderoso.

Atlético Nacional no solo fue superior al Medellín en el marcador durante el clásico 328, que ganó 1-3 en el Atanasio, sino en ganas, concentración, inteligencia de juego, jerarquía, propuesta deportiva y efectividad.

Aunque el rojo reportó un 60% en la posesión del balón, no le bastó para alcanzar un mejor resultado y ajustó su derrota 133 en los clásicos, mientras suma 92 victorias y 103 empates.

Al final del encuentro, David González, técnico del Poderoso, señaló: “me quedo con los tres o cuatro opciones de gol que tuvimos en el primer tiempo y no los marcamos. Los goles que nos hacen sobre todo el segundo y el tercero desajustan mucho, descuidos o no, no valen la pena hablarlo, pero esos goles en tiempo de reposición es algo duro de asimilar y se complica mucho todo”. Los verdolagas eran sextos en la tabla con 25 puntos, mientras que el Equipo del Pueblo suma 22 y está por fuera de los ocho (era décimo).