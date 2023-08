“Mi vida no ha cambiado en nada, todo sigue igual, hay mucha tranquilidad, hay que tener los pies en la tierra porque aún no he ganado nada”, indicó Ronal, quien estará en acción este sábado en los heats de clasificación de los 100 metros desde las 12:43 del mediodía en Colombia.

Un rayo en la pista

Vencedor esta temporada en el Trofeo Ciudad de Salamanca, en España, Longa, quien se pulió como atleta en Bogotá bajo las órdenes del entrenador Jorge Benítez, dijo que se siente bien saber que ahora es conocido como el nuevo rayo del atletismo colombiano.