El risaraldense Didier Chaparro (Supergiros Alcaldía de Manizales) se impuso este viernes en la etapa reina de la Vuelta a Antioquia, de 204 kilómetros entre Caucasia y Santa Rosa de Osos, donde se convirtió en nuevo líder el tolimense Didier Merchán (Colombia Tierra de Atletas-GW).

Chaparro, de 34 años, volvió a celebrar luego de 3 años de sequía. Su último triunfo fue la Vuelta a Chiriquí.

En la exigente jornada de montaña, en la que se superaron tres puertos, entre ellos el Alto de Ventanas, Chaparro hizo efectiva la fuga en compañía de Merchán, a quien superó en la meta tras un tiempo de 5 horas, 55 minutos y 14 segundos.

“Sabíamos que iba a ser un trayecto muy duro, con casi 4.000 metros de desnivel. Me siento feliz de poder ganar una fracción que es mítica en Colombia. Hubo un buen entendimiento con los compañeros de fuga”, indicó Chaparro, quien expresó que este triunfo es un respiro y premio al esfuerzo y perseverancia luego de su retiro en la Vuelta a Colombia.

“Gracias a Dios el equipo me ha tenido paciencia, me ha sabido llevar luego de la caída que sufrí en la Vuelta. La recuperación fue dura, pero no bajé la cabeza y aquí está la recompensa”, agregó.

De otro lado, y según datos del especialista en ciclismo John Fredy Valencia, Merchán, con ocho años de carrera deportiva desde que es juvenil, consiguió su primera camiseta de líder general.

El anterior ciclista sub-23 que se vistió de líder general en una Vuelta Antioquia fue el ecuatoriano Alexander Cepeda tras ganar la segunda etapa de la edición 2019, en Remedios, recordó Valencia, al agregar que el único pedalista pijao en conquistar un giro paisa es Freddy González en la edición 2009.

Merchán aventaja en la tabla a Chaparro por 30 segundos de diferencia, mientras que en la tercera posición se ubica el nariñense Róbinson Chalapud (Team Medellín), a 2.04. El último vencedor de la carrera, Aléxander Gil (Orgullo Paisa), se sitúa séptimo, a 2.16.

“La verdad esta ha sido una carrera muy exigente, sobre todo por la jornada que acaba de pasar debido a su alta dosis de montaña”, indicó Merchán lleno de alegría.

“Gracias a la labor de mis compañeros logré el liderato. Al final ya venía sin tantas fuerzas, pero el entendimento con Chaparro sirvió para conservar la ventaja ganada. Cuento con una gran escuadra, siempre unida. Se viene una etapa complicada, esperamos afrontarla bien para poder sostener la camiseta”, prosiguió el tolimense, que este año venció en el Giro del Medio Brenta, en Italia.

Este sábado se recorrerán 155 kilómetros entre Santa Rosa de Osos y Alejandría