Medellín acaricia cupo a torneo internacional

Por: JAIDER ESCOBAR BUITRAGO

El buen momento que vive Independiente Medellín en la Liga Betplay-2 genera tranquilidad entre los hinchas.

Los cuestionamientos a la campaña de David González quedaron atrás. El triunfo del conjunto rojo en el clásico antioqueño de la décima fecha del campeonato, frente a Atlético Nacional (4-3), se convirtió en un punto de giro para el club, pues a partir de ese momento empezó a encadenar un triunfo tras otro.

Las razones de la buena campaña de González son diversas, entre ellas están su cercanía a los jugadores y la credibilidad que despierta en ellos. “Tratamos de no hacer tragedias donde no las hay. De no pensar si llevamos mucho tiempo sin ganar en un estadio o sin derrotar un equipo. Esos son mensajes que no se deben tener en la cabeza, cada partido es distinto y se afronta como tal”, dijo el estratega.