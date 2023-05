¿Sigue montando bicicleta?

“Sí, todos los días monto en bicicleta. Yo vivo en el Oriente y siempre me gusta salir por allá. Suelo recorrer Guarne, Rionegro, Marinilla, La Unión, El Retiro, La Ceja. Además, sigo ligada a este deporte porque trabajo con el Team Medellín y organizo la ruta Medellín”.

¿Cómo se siente tras lo que pasó en 2004 con el bronce?

“Tranquila. Sin embargo en esa época eso se me hizo eterno, pero luego me pasaron muchas cosas buenas. Gané campeonato del mundo, medallas en los Juegos Panamericanos, Centroamericanos, entonces pienso que fue un momento maluco de la vida, pero se quedó como eso y ya”.

¿Fue justo lo que pasó?

“No porque todo el escándalo se armó por una pastilla que me tomé para un dolor de cabeza. Sin embargo pienso que las cosas pasan por algo y solo queda seguir para adelante. Sin embargo lo bueno fue que seguí en el ciclismo, que nunca me bajé. Esa experiencia fue algo que me fortaleció”.

¿Por qué no se bajó de la bicicleta después de lo de Atenas 2004?

“Porque mi entrenador era José Julián ‘El Chivo’ Velásquez y el siempre fue muy fuerte conmigo, y me decía que no me bajara. Cuando veníamos en el avión de Atenas me dijo que al otro día tenía que salir a montar. Su apoyo y el de mi familia me ayudaron a salir adelante.