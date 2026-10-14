Colombia sigue brillando en Paraguay: la patinadora colombiana Kollin Castro rompió dos récords mundiales

Colombia es una de las grandes potencias del patinaje y la vallecaucana Kollin Castro lo demostró en Asunción, Paraguay, durante el último día de competencias de pista en los Juegos Mundiales de esta modalidad. En la prueba de velocidad de 1.000 metros, estableció el nuevo récord mundial.
Castro, nacida en Florida, Valle, detuvo el cronómetro cuando marcaba 1 minuto, 24 segundos y 751 milésimas durante una de las semifinales. Con ese tiempo no solo se metió en la final. También superó un registro que tenía, desde 2021, la taiwanesa –compiten como China Taipéi–, Yang Ho-Chen, quien cruzó la meta en 1:26:172 durante un campeonato que se hizo en Ibagué.