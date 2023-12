“En realidad primero queríamos esperar si quizás Lucho tenía que salir, pero luego decidimos cambiar los tres porque ahora no tenemos que esperar cómo está Lucho y eso es lo que hicimos entonces” , agregó el timonel Klopp.

“Espero que no (tenga lesión). Tiene dolor, fue rodilla con rodilla y en ese momento quisimos cambiar dos jugadores y luego Lucho cayó” , explicó el técnico alemán en medio de la rueda se prensa posterior al partido, refiriéndose al estado de salud del colombiano.

El técnico alemán aseguró que habló con el jugador cafetero y quedó bastante inquieto y preocupado por las noticias sobre las noticias que podría recibir el guajiro en las próximas horas tras ser sometido a exámenes más serio.

“Lucho me dijo que sentía un dolorcito, los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se supo y jugamos en tres días y nunca se supo lo rápida que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé”, concluyó el estratega alemán.

Mientras se esperan los resultados de los exámenes a Lucho Díaz, el colombiano no fue el único que terminó siendo revisado por los médicos del equipo. El jugador griego Kostas Tsimikas tuvo que ser trasladado a un centro asistencial luego del fuerte choque que sufrió contra su propio entrenador.

“Mínimo se rompió la clavícula. Eso es realmente malo para nosotros”, afirmó Jürgen Klopp en la rueda de prensa.