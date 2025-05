“Dicen que apoyan, pero ese apoyo nunca llega, es simplemente una fachada”: piloto Juan Pablo Vega denuncia incumplimientos de MinDeporte

El deporte colombiano parecer estar en el olvido para el Gobierno Nacional, pues durante la administración de Gustavo Petro varios han sido los atletas que han denunciado incumplimientos por parte del Ministerio del Deporte.

Así como en su momento lo han hecho Miguel Ángel Rodríguez, jugador de squash, los atletas Jhonny Rentería y Mauricio Ortega y el gimnasta Ángel Barajas, otro deportista se une al grupo de quienes esperan una respuesta por parte de quienes prometieron apoyar su actividad.

Se trata de Juan Pablo Vega, piloto colombiano de 26 años que ha estado en competencias de automovilismo a nivel mundial, siendo una de estas la Porsche Carrera Cup North America, una carrera apta para mostrar su talento y seguirse proyectando a nivel internacional.

Vega es un apasionado por la velocidad que ya ha figurado en grandes carreras como un subcampeonato en la Porsche Sprint Challenge Ibérica. Actualmente es considerado una de las figuras emergentes de Colombia en el deporte a motor.

Sin embargo, su proyección en las pistas no lo aleja de las dificultades que ha tenido el actual Gobierno con el deporte, pues en las últimas horas el piloto ha publicado un video en las redes sociales denunciando al Ministerio de Deporte por incumplimiento.

“Yo, Juan Pablo Vega me cansé. Me cansé de verme afectado por las mascaras, esas que muestran ante los ojos de la sociedad un supuesto interés por apoyar cuando la realidad es que soy yo junto a mi familia, quienes tenemos que buscar nuestro apoyo por nuestro lado, porque no hemos recibido ningún pronunciamiento por parte de ellos”, expresó el deportista en un video señalando al Ministerio.