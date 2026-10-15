Jeshua Folleco se llevó el oro en la modalidad solo danza en los World Skate Games en Paraguay

Colombia sumó su primera medalla de oro en la modalidad de patinaje artístico en los World Skate Games que se desarrollan en Paraguay, gracias al desempeño de Jeshua Folleco en la modalidad de solo danza, en la categoría júnior.

El colombiano superó a los rivales de Italia, Brasil, España, Portugal, Argentina, Paraguay y Francia, con un puntaje final de 159.75, que le permitió superar al italiano Luca Benvenutoo con 155.58 y al brasileño Felipe Tozato con 139.59.

El otro nacional en competencia era el antioqueño Jacobo Viera, quien alcanzó una calificación de 116.23 y ocupó la octava casilla entre 13 patinadores de la final.

En medio de la emoción por su triunfo, el patinador conmovió también con sus palabras. “Estoy muy emocionado, son tres años consecutivos siendo subcampeón y por fin ahora, puedo decir que soy campeón del mundo para dejar mi categoría en lo más alto, en la misma pista que arranqué hace tres años”.

También le puede interesar: Emanuel Ramos, de San Rafael a conquistar las pistas de los World Skate Games en Paraguay

Jeshua también habló de todo lo que sufrieron para llegar a Paraguay a la competencia. “Fue un viaje muy complejo, perdimos el vuelo cuando estábamos en Panamá, porque nos tocó el terremoto; también le enviamos un mensaje de solidaridad a las personas afectadas, y bueno, cuando ya pudimos viajar, nos tocó llegar directo para la competencia en senior parejas; lo intentamos, dimos lo mejor y logramos la medalla de bronce pareja, a pesar de todo”.

Al final, agradeció por el apoyo y el respaldo de sus padres, entrenadores, compañeros de selección y se mostró feliz del resultado en el que es su último año como juvenil.

“Un agradecimiento a mis papás, que son la base de todo, a mi mamá, que ha hecho todos estos uniformes, a mi papá por doblarse en los turnos como médico para apoyarme. Esta medalla es para todos, entrenadores, dirigentes, a todas las personas que nos han ayudado para estar acá; esto es para todos, para Colombia”.

Lea también: Jazmín superó un esguince para quedarse con la medalla de plata de Juegos Suramericanos

De esta manera, Colombia volvió a celebrar un oro y ahora se ubica segunda en el medallero general de los juegos con 17 oros, 9 platas y 7 bronces, superado únicamente por Italia, que suma 19 oros, 22 platas y 14 bronces. El tercer lugar del podio general es para Francia con 11 oros, 14 platas y 9 bronces.

En el listado de los diez primeros países en la medallería, Colombia es segundo y Brasil se ubica octavo, siendo los únicos países sudamericanos en el Top-10.

Las diez primeras casillas del medallero la complementan China Taipéi, España, Rusia, Alemania, Estados Unidos y Japón.

Colombia espera sumar más medallas con patinadores como Brayan Carreño, quien es una de las cartas fuertes del país en el patinaje artístico.

Así mismo, el país se mantiene en competencia con otras modalidades como el hockey en línea, skateboarding donde los antioqueños Juan Esteban Garcés y Jazmín Álvarez son dos de las cartas fuertes del país.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas