“En los últimos ocho años estuve haciendo mi preparación para la temporada de hielo en las montañas de Italia, pero al ver que muchos deportistas estaban hablando tan bien de Colombia y la altura que hay acá, no dudé en venir”, confesó Irene.

La campeona también se contactó con Annemiek van Vleuten (ciclista de Movistar, ganadora reciente del Giro de Italia y Tour de Francia femeninos), que en los últimos dos años ha hecho su preparación en Colombia. Y ella le comentó que este es un lugar seguro y óptimo para entrenar, de gente muy amable.

“Ahora me doy cuenta que es así. Estoy feliz con todo lo que he visto, sobre todo por el talento que existe en el patinaje, no solo de los grandes sino de los más jóvenes. Estoy segura de que si tuvieran la posibilidad no solo serían exitosos en patinaje sobre ruedas, también en hielo, se nota la pasión deportiva en este lugar”, indicó Irene, mientras María Alejandra y Laura se contagiaban de su sonrisa, la misma que la acompañó hace poco cuando lucía orgullosa sus medallas de oro en los Olímpicos de invierno.