Jorge Franco es uno de los artífices de la destacada campaña que cumple el DIM en 2022. Aunque su trabajo al lado de Julio Comesaña es silencioso, los frutos saltan a la vista.

El preparador físico, quien dialogó con EL COLOMBIANO, empezó en la profesión hace 43 años. En el fútbol lo hizo jugando como volante, en un equipo de una división regional el cual también preparaba. Esto fue en Tacuarembó, en la ciudad Paso de Los Toros. Después se fue a vivir a Montevideo y pasó por todas las divisiones de la Selección de Uruguay, incluido el equipo de mayores. También laboró en Honduras y México, en diferentes equipos.

¿Qué ha cosechado al lado de Julio Comesaña?

“Nos conocimos hace en Uruguay. Allí hubo una conversación interesante desde el punto de vista personal y profesional. Yo estaba con la Federación Uruguaya cuando se abrió la posibilidad de empezar un camino en el Cali. Acepté y la verdad fue una experiencia interesante. De ahí en adelante hemos seguido juntos y llevamos ya 10 años”.

Publicidad

Medellín se ha visto muy bien físicamente, ¿a qué le atribuye eso?

“La pasión y espíritu de entrega siempre deben estar, eso no es negociable en ningún lado. Es lo que buscamos un poco en el equipo, el periodo pasado estuvimos cerquita, pero no se pudo, algunos resultados no fueron favorables. Si ustedes se ponen a pensar hay una amplia mayoría de los muchachos del semestre pasado, con los agregados invalorables de los compañeros que han venido. Después es empezar a meter en la cabeza que para lograr otro tipo de situaciones, otro tipo de rendimientos, hay que cambiar”.

¿En qué consiste ese cambio?

Publicidad

“El trabajo físico debe ir muy de la mano con la propuesta técnico-táctica. Es decir, si fuera solo por el correr, hay muchos países que están llenos de velocistas y fondistas. Desde el punto de vista atlético, Jamaica sería campeón del mundo, los equipos africanos serían campeones en todo. Imagínese si fuera por potencia, por resistencia, por velocidad. Nosotros hace tiempo pensamos que el fútbol es un paquete integral, que no se puede separar por áreas; una ayuda a la otra. En definitiva, es un producto complejo en el que todo se entrelaza desde lo técnico, la sapiencia táctica de inteligencia, la potencialidad física, la inteligencia emocional, el manejo de emociones, la inteligencia general para la toma de decisiones. También, la fuerza, el temperamento, aparte de los aspectos psicológicos, todos conforman un conglomerado, una sinergía”.

Recientemente Medellín aguantó muy bien dos partidos con diez jugadores, ¿se hizo algún trabajo especial?

“Todos los aspectos hacen parte del rendimiento, de nada serviría correr si no lo hacemos ordenado, si no corremos tanto en fase defensiva como ofensiva, buscando algo. Nuestro trabajo siempre se va a ver reflejado en la propuesta técnico-táctica, ya sea con 11 o con 10 hombres. Con 9 jugadores de campo lo que hay que hacer es ordenar, hacer un poco más, repartir esos metros y aumentar el esfuerzo que hace cada uno, que se apoyen, que sumen. Por suerte nos hemos encontrado desde el año pasado con una respuesta adecuada de los jugadores. El mundo de hoy exige, no permanentemente, pero sí con frecuencia, jugar en quinta, sexta y séptima velocidad. Si a mí me está marcando un jugador desde el punto central al borde de la bomba del medio, yo sé que tengo un segundo para pensar y para moverme, si no uso ese segundo me quitan el balón”.

Publicidad

¿Cuándo comenzó su cercanía con Colombia?

“Al finalizar mi estancia en México, donde estuve ocho años, empezamos a venir a Colombia a compartir con el entrenador Aníbal Maño Ruiz, que en paz descanse. Después a compartir con Julio Comesaña en distintas instituciones y aquí nos tiene la vida”.

¿Es cierto que siempre quiso trabajar en Antioquia?

Publicidad

“Obviamente, el entorno de Medellín es muy interesante. Comesaña muchas veces me comentaba todas sus visitas en distintos momentos, primero como futbolista, luego como entrenador. Al venir a competir también vi la dimensión que tiene esta ciudad, el departamento y el fútbol. En los otros lugares que he estado como Barranquilla, Cali y Cúcuta también el trato de la gente ha sido bueno, por suerte creo que estoy en un país de gente hermana y con la que es fácil entenderse”.

¿Satisfecho con la clasificación de Uruguay a Qatar?

“Sí, fue sufrida. Uruguay depende mucho de ir a los Mundiales. Nosotros estamos muy abrazados a la historia, ella nos empuja y motiva. Los niños ya se forman alrededor de las de las fotos de los campeones del mundo, de los ídolos que juegan en Europa. Siempre nos imponemos metas superiores”.

¿Por qué cree que Colombia se quedó por fuera?

“Sería atrevido opinar, por más que llevo ocho años viviendo acá. Desde que empecé a venir a Colombia, hace 30 años, pienso que este es un país que debería ser la tercera potencia en Suramérica sin problema ninguno, la situación y las condiciones las tienen que analizar los que están adentro. Mirar por qué no se explota todo ese potencial humano que hay. Tal vez en el rubro infraestructura podamos estar hablando que hay que mejorar bastante, no tanto la competitiva de estadios, sino la formativa y de preparación. sedes y complejos deportivos”.

Usted conoció bien Barranquilla. ¿Cree que le sienta bien a Colombia esta plaza para jugar de local?

“No sé si es pertinente que yo opine, supongo que si fue elegida por la Federación, entrenadores y demás es porque valoraron que es una plaza que empuja. Nosotros en Medellín, por ejemplo, siempre jugamos con 12, por esta maravillosa hinchada que tiene el DIM. Son el jugador número 12, 13 y hasta 14 a veces, por ahí puede haber algunos motivos. Después, los otros análisis que habrá que ver, Bolivia juega en la altura y recibió cuatro goles de Brasil, ya ha perdido partidos. Argentina rota mucho las sedes, también lo hizo España en algún momento. Es ver si realmente sigue conviniendo jugar allí” .