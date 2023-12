El cuadro barranquillero, por su parte, consiguió 29 anotaciones en la primera fase del torneo y 14 en las semifinales. Alcanzó esa cifra después de golear 4-2 al Deportes Tolima en la última fecha del Grupo A, en la que consiguió el cupo a la final.

Pero volviendo al ataque del conjunto antioqueño, sus goles, contrario a lo que se podría pensar, no están recargados solo en un futbolista. El Equipo del Pueblo no tiene un centro delantero que sea goleador porque se queda únicamente dentro del área y sabe aprovechar los espacios. No. El máximo anotador del Medellín en el segundo semestre del 2023 es el extremo vallecaucano Edwuin Cetré, un futbolista veloz, de buena técnica, que la mayor parte del tiempo juega por las bandas, fuera del área.