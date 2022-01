La repatriación de algunos viejos conocidos de la casa y la vinculación de tres extranjeros marcaron la temporada de fichajes del Independiente Medellín, que este domingo (4:05 p.m.) recibirá al Tolima en el estadio Atanasio Girardot, en su estreno en la Liga Betplay-1 2022.

Aunque terminado el campeonato anterior, en el que no logró clasificar entre los ocho, el presidente de la institución Daniel Ossa fue cauto a la hora de hablar de refuerzos y aseguró que no pasarían de dos o tres, finalmente la afición se vio gratamente sorprendida.

La repatriación de Stiven ‘Titi’ Rodríguez, Ever Valencia, Bryan Castrillón, Andrés Ricaurte y Felipe Pardo, en particular de los dos últimos, cayó muy bien entre los hinchas, quienes vienen desde varios torneos atrás con una marcada molestia con los directivos, que se atenuó con estas vinculaciones.

A los mencionados se le sumó la contratación de tres extranjeros, el extremo venezolano José Hernández Chávez, el delantero Luciano Daniel Pons y el mediocampista Óscar Javier Méndez.

Publicidad

Foráneos, felices

Los jugadores del exterior que engrosaron la nómina del Rey de Corazones de cara a los retos de 2022 están muy contentos con su vinculación al club. “Me sedujo el proyecto, es un gran grupo, una familia que me acogió de la mejor manera”, dijo el venezolano Chávez.

“Me he sentido muy bien, muy cómodo. Los chicos me han hecho sentir parte del plantel muy rápido y eso es muy bueno para uno, para meterse rápido en el grupo, eso contribuye a adaptarse. He tratado de ponerme lo mejor posible para llegar al torneo de la mejor manera”, expresó el atacante argentino Pons.

Publicidad

Se presume que el ariete gaucho no será titular con el Rojo en el inicio del campeonato, pero su documentación ya está al día y se espera que muy pronto pueda mostrar su talento.

Pons celebra el hecho de reencontrarse con Arregui, con quien había compartido equipo en el Unión de Santa Fe. “Adrián es un loco lindo, es una gran persona, la verdad que me está haciendo sentir muy cómodo, me está ayudando con varias cosas, que eso es importante para tratar de acomodarme definitivamente, y ya es solamente enfocarme en lo que van a ser los partidos”, agregó el delantero.

El que sí sería titular del DIM este domingo frente a Tolima es Méndez, quien hará pareja con Adrián Arregui.

Publicidad

“Me da mucha felicidad llegar a un a un club grande. Ojalá que podamos lograr todos los objetivos que nos tracemos rápidamente”, expresó el mediocampista charrúa.

Ante la ausencia de David Loaiza, que engrosa la lista de contagios por covid del conjunto antioqueño, Méndez tendrá la oportunidad, de entrada, de ser titular en el Equipo del Pueblo, que espera estrenarse con triunfo ante sus hinchas.

Comesaña, satisfecho

Publicidad

El entrenador Julio Avelino Comesaña tiene centradas muchas esperanzas en los refuerzos extranjeros. “En el diseño del plantel hablamos en particular de la mitad de cancha hacia adelante, para tratar de solucionar algunas dificultades que hemos tenido con el gol, con la finalización, no con la generación de juego, porque oportunidades si tuvimos muchas”, expresó el orientador.

El estratega valoró el trabajo que hicieron los directivos para armar el equipo y para cumplir sus requerimientos.

“La dirigencia estuvo en la búsqueda de jugadores y sabemos que eso no es fácil, no solamente por un problema de presupuesto, sino también porque no hay y los que hay de un nivel importante, que pueden garantizar goles, eligen otros mercados más fuertes económicamente. Así que el club estuvo analizando mucho los nombres que llegaron”, agregó el estratega.

Medellín, con bajas

En su debut en la Liga Betplay 2022-1, Deportivo Independiente Medellín tendrá varias bajas de cuenta del covid 19. Según confirmó el club, entre los jugadores contagiados están Germán Gutiérrez, Juan Guillermo Arboleda, Edwar López, David Loaiza, Stiven Rodríguez, Éver Valencia, Miguel Monsalve y Yesid Díaz.

Además de los mencionados, también está en duda el portero Andrés Mosquera Marmolejo, quien fue convocado a la Selección Colombia de mayores, por lo que es probable que decidan no utilizarlo en este compromiso.

Sin embargo, Comesaña no tendría mayores problemas para sortear estas bajas en el juego dominical